Καταστροφικές πλημμύρες στη Νορβηγία ανάγκασαν χιλιάδες ανθρώπους να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους. To περιστατικό σημειώθηκε στον υδροηλεκτρικό σταθμό Μπρασκσρείντφος που βρίσκεται στις όχθες του ποταμού Γκλόμα, του μεγαλύτερου στη χώρα.

Λόγω της καταιγίδας «Χανς», η Νορβηγία και η Σουηδία βρίσκονται αντιμέτωπες με έντονες βροχοπτώσεις που έχουν προκαλέσει πλημμύρες και κατολισθήσεις.

Σύμφωνα με το Reuters, οι γεννήτριες του φράγματος σταμάτησαν να λειτουργούν επειδή πλημμύρισε το κέντρο ελέγχου, με αποτέλεσμα το φράγμα να καταρρεύσει μερικώς. Όπως επισημαίνει το πρακτορείο, αρχικά οι τοπικές Αρχές σκέφτηκαν να ανατινάξουν ένα από τα ανοίγματα στο φράγμα, ιδέα που τελικά δεν υλοποιήθηκε αφού υπήρχε φόβος ότι δεν θα μπορούσε να ελεγχθεί η ροή. Αργότερα, η στάθμη του νερού ευτυχώς υποχώρησε και πλέον η κατάσταση είναι υπό έλεγχο, σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας.

Περίπου 3.000 άνθρωποι έχουν απομακρυνθεί από τα σπίτια τους αυτή την εβδομάδα εξαιτίας των ακραίων συνθηκών.

«Ζούμε μια κρίση εθνικών διαστάσεων», δήλωσε ο Αούντ Χόβε, επικεφαλής της επαρχίας Ινλάνταν, στο νότιο τμήμα της σκανδιναβικής χώρας, από τις περιοχές που επλήγησαν περισσότερο από τις πλημμύρες και τις κατολισθήσεις. Εξαιτίας της κακοκαιρίας, προβλήματα στις μετακινήσεις παρουσιάστηκαν σε 115 δρόμους. Τα προηγούμενα 24ωρα κεντρικοί δρόμοι της χώρας χρειάστηκε να κλείσουν ενώ ακυρώθηκαν και τα δρομολόγια πολλών σιδηροδρομικών γραμμών στα νότια της χώρας.

«Χρειαζόμαστε βοήθεια από το σύνολο της κοινωνίας. Σήμερα είναι που θα τα καταφέρουμε ή θα αποτύχουμε», είπε.

«Υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που απομακρύνθηκαν από τις εστίες τους (…) και τεράστιες υλικές ζημιές. Η κατάσταση είναι πολύ δύσκολη σε μεγάλο μέρος της χώρας», προειδοποίησε η υπουργός Δικαιοσύνης και Δημόσιας Ασφάλειας, Έμιλι Ενγκερ Μελ.

Βίντεο που δείχνουν σπίτια βυθισμένα κάτω από το νερό και ορμητικά νερά να παρασύρουν ολόκληρες δομές κάνουν τον γύρο του διαδικτύου και αποτυπώνουν της έκταση της καταστροφής.

A mobile home in Norway was washed away in severe flooding as Storm Hans battered parts of Scandinavia and the Baltics for several days. pic.twitter.com/hwc6btz6u7