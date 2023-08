Ουκρανία: Δεύτερη ευκαιρία για ακρωτηριασμένο στρατιώτη – Σταρ του μπαλέτου (Videos)

Τι κι αν ο σοβαρός τραυματισμός που είχε, τού στέρησε και τα δύο κάτω άκρα του, ο 27χρονος Oleksandr Budko από την Ουκρανία, έχει μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή.

Ο 27χρονος άνδρας, κατά τη διάρκεια έκρηξης στην περιοχή Ίζιουμ τον Μάιο του 2022, τραυματίστηκε σοβαρά με αποτέλεσμα να ακρωτηριαστούν και τα δύο του πόδια.

Ο Oleksandr Budko, πριν την ρωσική εισβολή στη χώρα του, εργαζόταν ως γραφίστας στο Κίεβο και ως σερβιτόρος ωστόσο μετά την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία, πήρε την απόφαση να ταχθεί εθελοντικά στο στρατό.

Nothing can break Ukrainians💪🏼🇺🇦



Oleksandr Budko, Ukrainian defender, who lost his legs fighting for his homeland, performs on stage at the California Theatre with the United Ukrainian Ballet. pic.twitter.com/yVzr2iHMDX — KyivPost (@KyivPost) July 7, 2023

The veteran, who lost both legs in the battles, played in the ballet "Giselle" in California.



This is Oleksandr "Teren" Budko, a fighter of the "Karpatska Sich" battalion. In May 2022, during the battles for the Kharkiv region, the defender lost both limbs. However, this did not… pic.twitter.com/xEXHeMjW66 — Devana 🇺🇦 (@DevanaUkraine) July 5, 2023

Σήμερα, έχοντας μεγάλο απόθεμα ψυχικού αποθέματος, απέκτησε μια δεύτερη ευκαιρία στη ζωή και φιλοδοξεί να γίνει σταρ του μπαλέτου.

Πραγματοποιεί περιοδείες στις ΗΠΑ και, ντυμένος με στρατιωτική στολή, χορεύει με ή χωρίς τα προσθετικά του πόδια προκαλώντας ρίγη συγκίνησης.

🇺🇦 warrior, who was seriously wounded near Kharkiv, Oleksandr "Teren" Budko took part in the charity performance of the

United 🇺🇦 Ballet

in California 💔.



They performed the classic "Giselle" and the choreography of Emma Evelyn.



🇺🇦 The audience could not hold back their 😢. pic.twitter.com/EFflRdfVbW July 4, 2023

Διαβάστε επίσης:

Κίνα: Μετά τις πλημμύρες, στο έλεος των κατολισθήσεων – 21 νεκροί

Ρωσία: Ξαναγράφονται τα… σχολικά βιβλία Ιστορίας – Διδάσκεται η εισβολή στην Ουκρανία

Ουκρανία: Έξι νεκροί από ρωσικό βομβαρδισμό στη Χερσώνα – Ανάμεσά τους ένα νεογνό