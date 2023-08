Σοκ στη Φλόριντα: Εννιάχρονος σκότωσε εξάχρονο με μια σφαίρα στο κεφάλι

Τραγωδία σημειώθηκε στη Φλόριντα, καθώς ένας 6χρονος σκοτώθηκε με μία σφαίρα στο κεφάλι από 9χρονο, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με τις τοπικές Αρχές, ο εξάχρονος μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο το απόγευμα (τοπική ώρα), όπου διαπιστώθηκε ο θάνατός του, δήλωσε ο βοηθός αρχηγού του γραφείου του σερίφη του Τζάκσονβιλ. Το θύμα είχε τραυματιστεί στο κεφάλι με μία μόνο σφαίρα, είπε.

Ένας ενήλικας ήταν παρών στο σπίτι την ώρα των πυροβολισμών, αλλά οι αρχές δεν μπορούσαν να αποκαλύψουν τη σχέση μεταξύ εκείνου και των παιδιών ή τη σχέση μεταξύ των δύο παιδιών βάσει της τοπικής νομοθεσίας για την προστασία της ιδιωτικής ζωής των θυμάτων.

Η έρευνα συνεχίζεται, αλλά οι αρχές δεν έχουν βρει καμία ένδειξη εγκληματικής βίας που έχει προηγηθεί, σύμφωνα με το γραφείο του σερίφη.

