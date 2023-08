«Βόμβα» από το «δεξί χέρι» του Στόλτενμπεργκ για Ουκρανία: Δώστε εδάφη στη Ρωσία για να μπείτε στο ΝΑΤΟ – «Γελοιότητες» απαντά το Κίεβο

Η Ουκρανία μπορεί να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ, εάν συμφωνήσει να παραχωρήσει εδάφη τα οποία αρνείται να αναγνωρίσει ως μέρος της Ρωσίας, φέρεται να δήλωσε ο Στιαν Τζένσεν, διευθυντής του γραφείου του Γενικού Γραμματέα της Συμμαχίας Γενς Στόλτενμπεργκ.



“Πιστεύω ότι η λύση μπορεί να είναι η Ουκρανία να εγκαταλείψει εδάφη και να λάβει ως αντάλλαγμα την ένταξη στο ΝΑΤΟ. Ταυτόχρονα, η Ουκρανία πρέπει να αποφασίσει μόνη της πότε και υπό ποιες συνθήκες θέλει να διαπραγματευτεί”, ανέφερε σύμφωνα με την νορβηγική εφημερίδα Verdens Gang, την οποία επικαλείται το ρωσικό πρακτορείο TASS.



Όταν ρωτήθηκε εάν πιστεύει ότι η Ουκρανία πρέπει να παραχωρήσει εδάφη της για να επιτύχει ειρήνη με τη Ρωσία και να ενταχθεί στο ΝΑΤΟ στο μέλλον, ο Τζένσεν φέρεται να είπε ότι “το μεταπολεμικό καθεστώς της Ουκρανίας βρίσκεται ήδη υπό διαπραγμάτευση” και το θέμα της εκχώρησης εδαφών στη Ρωσία έχει ήδη τεθεί. “Δεν λέω ότι αυτό θα έπρεπε να συμβεί. Αλλά αυτή μπορεί να είναι μια πιθανή λύση”, διευκρίνισε.

Ο Ρώσος αναπληρωτής υπουργός Εξωτερικών Μιχαήλ Γκαλουζίν δήλωσε στο TASS νωρίτερα ότι η διευθέτηση της σύγκρουσης απαιτεί επιβεβαίωση των “θεμελιωδών στοιχείων της κυριαρχίας της Ουκρανίας” – το ουδέτερο, εκτός μπλοκ και μη πυρηνικό της καθεστώς. Εκτός από αυτό, σύμφωνα με τα λόγια του Γκαλουζίν, είναι απαραίτητο να “αναγνωριστούν οι νέες εδαφικές πραγματικότητες, να διασφαλιστεί η αποστρατικοποίηση και η αποναζιστικοποίηση της Ουκρανίας, τα δικαιώματα των ρωσόφωνων πολιτών και των εθνικών της μειονοτήτων σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο”.

Η δήλωση που φέρεται να έκανε το “δεξί χέρι” του Στόλτενμπεργκ Στιαν Τζένσεν δεν έχει έως στιγμής διαψευστεί από τη Βορειοατλαντική Συμμαχία.

Δεν άργησε να έρθει η απάντηση από το Κίεβο, μετά τη δήλωση του συνεργάτη του Γενς Στόλτενμπεργκ, Στίαν Γένσεν πως η παραχώρηση εδαφών της Ουκρανίας στη Ρωσία θα ήταν «πιθανή λύση» για το τέλος του πολέμου και την ένταξη στο ΝΑΤΟ.

Το «δεξί χέρι» του Βολοντίμιρ Ζελένσκι, Μιχάιλο Ποντόλιακ έκανε λόγο, με δήλωσή του στο Twitter, πως πρόκειται για γελοία πρόταση και σκόπιμη «επιλογή ήττας της δημοκρατίας».

«Ανταλλαγή εδαφών με την ομπρέλα του ΝΑΤΟ; Είναι γελοίο. Αυτό σημαίνει σκόπιμη επιλογή της ήττας της δημοκρατίας, ενθάρρυνση ενός παγκόσμιου εγκληματία, διατήρηση του ρωσικού καθεστώτος, καταστροφή του διεθνούς δικαίου και μεταβίβαση του πολέμου σε άλλες γενιές. Εξάλλου, γιατί η Ρωσία να εγκαταλείψει οικειοθελώς τις προκλήσεις, τα υβρίδια και την παραδοσιακή συμπεριφορά χωρίς να χάσει;» έγραψε ο Ποντόλιακ και συνέχισε: «Προφανώς, αν ο Πούτιν δεν υποστεί μια συντριπτική ήττα, το πολιτικό καθεστώς στη Ρωσία δεν αλλάξει και οι εγκληματίες πολέμου δεν τιμωρηθούν, ο πόλεμος θα επιστρέψει σίγουρα με την όρεξη της Ρωσίας για περισσότερα. Οι προσπάθειες διατήρησης της παγκόσμιας τάξης και η εγκαθίδρυση μιας ‘κακής ειρήνης’ μέσω, ας είμαστε ειλικρινείς, του θριάμβου του Πούτιν δεν θα φέρουν ειρήνη στον κόσμο, αλλά θα φέρουν και ατίμωση και πόλεμο. Αυτό ισχύει για κάθε μορφή μιας νέας ‘διαίρεσης της Ευρώπης’: συμπεριλαμβανομένης και της ομπρέλας του ΝΑΤΟ. Τότε γιατί προτείνεται το σενάριο του παγώματος, που τόσο επιθυμεί η Ρωσία, αντί της επιτάχυνσης της προμήθειας όπλων; Οι δολοφόνοι δεν πρέπει να ενθαρρύνονται με τρομακτικές επιείκεια…».

