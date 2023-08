Οργισμένη ήταν η πρώτη αντίδραση του Ντόναλντ Τραμπ για την άσκηση δίωξης σε βάρος του για την απόπειρα ανατροπής του αποτελέσματος των εκλογών του 2020 στην πολιτεία Τζόρτζια.

«Εμένα μου φαίνεται στημένο», ήταν η αντίδραση του πρώην Αμερικανού προέδρου, σε μήνυμα που ανήρτησε στον ιστότοπο κοινωνικής δικτύωσης Truth Social, προσωπικό του δημιούργημα.

«Γιατί δεν μου απήγγειλαν κατηγορίες πριν από δυόμισι χρόνια; Διότι ήθελαν να το κάνουν εν μέσω της πολιτικής μου εκστρατείας. Κυνήγι μαγισσών!», πρόσθεσε.

Αυτή είναι η τέταρτη ποινική δίωξη την οποία αντιμετωπίζει ο Τραμπ μετά το τέλος της επεισοδιακής θητείας του στην προεδρία των Ηνωμένων Πολιτειών Αμερικής.

Οι προηγούμενες αφορούσαν την κατοχή απόρρητων εγγράφων, το σκάνδαλο για τη δωροδοκία μιας πρώην ερωμένης του το 2016 και τις κατηγορίες για οικονομικά σκάνδαλα.

