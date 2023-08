Απίστευτος Μπάιντεν: …«Ωραίος τύπος» ο Τραμπ

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Τζο Μπάιντεν, δήλωσε σήμερα ότι ο Ντόναλντ Τραμπ φαίνεται… «ωραίος τύπος», στη φωτογραφία της σύλληψής του από τις Αρχές της κομητείας Φούλτον.

Ένας αγέλαστος Τραμπ απαθανατίστηκε να κοιτάζει την κάμερα στη φωτογραφία, η οποία δημοσιεύτηκε αργά την Πέμπτη.

Pure class:

A reporter asked Joe Biden if he has seen Trump’s mugshot.

“I did see it on television. Handsome guy,” Biden said.