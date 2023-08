Πάπας Φραγκίσκος: «Προσεύχομαι για τα θύματα των πυρκαγιών στην Ελλάδα»

Στις πυρκαγιές που πλήττουν την Ελλάδα αναφέρθηκε ο πάπας Φραγκίσκος σήμερα απευθυνόμενος στους πιστούς στην πλατεία του Αγίου Πέτρου στο Βατικανό.

Ο ποντίφικας, μετά την ολοκλήρωση της σημερινής λειτουργίας, εξέφρασε μήνυμα συμπαράστασης και αλληλεγγύης προς τον ελληνικό λαό για τις δύσκολες στιγμές που βιώνει η χώρα μας εξαιτίας των πυρκαγιών.

Pope Francis: I pray for the victims of the fires in Greece – I express my solidarityhttps://t.co/ZbuvPubt2W