Βίκυ Καγιά: Ποζάρει στο κόκκινο χαλί του Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας (photos)

Η Βίκυ Καγιά, έπειτα από μια μικρή αποχή από τα social media επέστρεψε με τον καλύτερο τρόπο ποστάροντας φωτογραφίες από το μαγικό της ταξίδι στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Βενετίας.

Στις αναρτήσεις της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, η Βίκυ Καγιά ποζάρει σε διάφορες στιγμές του ταξιδιού της, ενώ φρόντισε να μοιραστεί με το κοινό της κάποιες φωτογραφίες από την εμφάνισή της στο Φεστιβάλ.

Μαζί της βρέθηκε και η ηθοποιός του Σασμού, Δανάη Παππά με την οποία έβγαλαν πολλές κοινές φωτογραφίες.

Διαβάστε επίσης:

Μάγδα Τσαγγάνη: «Εγώ ζω γιατί υπήρξα τυχερή και ο καρκίνος δεν έκανε μετάσταση»

Ο Άνταμ Ντράιβερ τα «βάζει» με τις πλατφόρμες Netflix και Amazon

Άντα Γκουρμπαλή για δολοφονία Νίκου Σεργιανόπουλου: «Δεν θα το ξεχάσω ποτέ στη ζωή μου»