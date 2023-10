Seven Days in New Crete… για λίγες ημέρες (ακόμα) στην The Breeder

Η ατομική έκθεση του Αριστείδη Λάππα στην γκαλερί The Breeder έχει την έμπνευσή της από το μυθιστόρημα του Robert Graves και τα ευρύτερα κείμενά του για την Ελληνική Μυθολογία. Μέσα από τα έντονα χρώματα και τους ήρωες της μυθολογίας αγγίζει θέματα της εποχής μας.

Έχοντας δανειστεί τον τίτλο της από ένα σημαντικό μελλοντολογικό ουτοπικό μυθιστόρημα φαντασίας του ποιητή και κριτικού Robert Graves, η νέα ατομική έκθεση του Αριστείδη Λάππα, Seven Days in New Crete όπως και το βιβλίο, διερευνά πώς οι μυθολογικές προσωπικότητες και οι προσωπικές μυθολογίες συμπλέκονται σε αφηγηματικές μορφές που καλύπτουν το παρελθόν, το παρόν και το μέλλον. Η έκθεση έχει ιδιαίτερα χαρακτηριστικά που είναι εμπνευσμένα από το μυθιστόρημα του Graves και τα ευρύτερα κείμενά του για την Ελληνική Μυθολογία.

Στο ισόγειο ο επισκέπτης θα βρει το πρώτο μέρος της έκθεσης με μια σειρά από πίνακες ζωγραφικής μεγάλου μεγέθους που επανεξετάζουν μυθολογικές φιγούρες οι οποίες έχουν ήδη εμφανιστεί στο έργο του Λάππα. Ο Μινώταυρος, εμφανίζεται γιγάντια ως παρουσία σε αυτό το Ιερό Άλσος όπου κάθε πίνακας πλαισιώνεται με πλούσιο φύλλωμα που δημιουργεί τρίπτυχα που τυλίγονται και ξεδιπλώνονται γύρω από κάθε σκηνή. Με τον ίδιο τρόπο που ο Graves χρησιμοποιεί τη μυθιστορηματική μορφή για να διερευνήσει πώς μπορεί να τοποθετηθεί ως χαρακτήρας σε μια βιωματική εκδοχή των πιο κριτικών του γραπτών, ο Λάππας αναρωτιέται ποια είναι η σχέση του με τον ελληνικό πολιτισμό, την ιστορία και τις έννοιες του ανήκειν – ζωγραφίζοντας αυτές τις ανησυχίες.

Στα έργα του Λάππα που προβάλλουν ανάμεσα στα πλούσια φυλλώματα και στα λουλούδια με έντονα χρώματα έχουν πρωταγωνιστικό ρόλο οι καρποί, καθώς τα φρούτα μας υπενθυμίζουν όχι μόνο την αξία της φύσης και της επιστροφής μας σε αυτήν αλλά και τον κύκλο της ζωής, τη γέννηση, τον θάνατο και την αναδημιουργία. Φίδια και κουκουβάγιες, μοτίβα που επαναλαμβάνονται ως ισχυρά σύμβολα των πολιτισμών, τα οποία από τις αρχαϊκές απεικονίσεις τους μέχρι τον σουρεαλισμό διατρέχουν την Ιστορία, εξελίσσονται ως έννοιες και κρύβονται παντού, σε καλλιτεχνικές κοινωνικές και θρησκευτικές αφηγήσεις.

Το δεύτερο μέρος της έκθεσης φιλοξενείται στον οικείο χώρο του The Breeder Feeder. Προχωρά πίσω στο χρόνο και βαθύτερα στην ανθρώπινη ψυχή και στα ερωτήματα του πολιτισμού. Στο μεσοποτάμιο έπος Gilgamesh, ένα από τα παλαιότερα και πλουσιότερα ποιήματα όλων των εποχών, συναντάμε έναν από τους πρώτους επικούς ήρωες (από τον οποίο πήρε το όνομα το ποίημα), αλλά και έναν από τους πρώτους υποστηρικτικούς χαρακτήρες στην αφήγηση, στον αγαπημένο του φίλο Enkidu.

Όπως ο Μινώταυρος, έτσι και ο Enkidu αποπνέει μια ζωώδη, πρωτόγονη ενέργεια που χρειάζεται εξημέρωμα και στέλνουν την ιερή πόρνη Shamhat από το ναό για να τον «εκπολιτίσει». Πάνω από επτά μέρες και επτά νύχτες κάνουν έρωτα και μέσα από αυτή την αλχημική διαδικασία ο Enkidu αποσπάται από τον κόσμο των ζώων και γίνεται άνθρωπος. Όμως, όπως πολλά αρχαία κείμενα που μας έρχονται μόνο αποσπασματικά, το τι συμβαίνει εκείνες τις επτά μέρες και τις επτά νύχτες δεν είναι γνωστό. Και εδώ ο Λάππας κατοικεί στο κενό που άφησε η ιστορία και η απώλεια και φαντάζεται αυτή τη διαπλοκή, αυτή την εκπαίδευση, αυτό το ιερό αλχημικό ταξίδι από θηρίο σε τραγικό σύντροφο αντάξιο του Gilgamesh.

Ένας κύκλος δεκάδων ερωτικών σκηνών κοσμεί τους τοίχους, δημιουργώντας μια κυκλική αφήγηση που μοιάζει με τον κύκλο ζωής και θανάτου που περιγράφει η Επική μυθολογία. Και από εδώ ολοκληρώνουμε τον κύκλο και επιστρέφουμε στο Scared Grove στο ισόγειο, και καταλαβαίνουμε ότι ο ίδιος ο Λάππας βρίσκεται σε αυτό το ταξίδι και την αναζήτηση του εαυτού, και θέλει να τη μοιραστεί μαζί μας, μέσα από τη μορφή, το χρώμα και το φως.

ARISTEIDIS LAPPAS- SEVEN DAYS IN NEW CRETE

The Breeder, Athens

Ιάσωνος 45, Αθήνα

Τηλέφωνο: 210 3317527

Έως 14 Οκτωβρίου 2023

