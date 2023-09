Εμανουέλ Μπεάρ: Καταγγέλλει πως υπήρξε θύμα αιμομιξίας όταν ήταν παιδί

Η Γαλλίδα ηθοποιός Εμανουέλ Μπεάρ έπεσε θύμα αιμομιξίας ως παιδί, όπως δήλωσε η ίδια σε ένα ντοκιμαντέρ που παρουσιάστηκε την Τρίτη, χωρίς όμως να ταυτοποιήσει τον θύτη της.

Η ηθοποιός, η οποία έχει πρωταγωνιστήσει σε δεκάδες ταινίες και τηλεοπτικές παραγωγές τα τελευταία 50 χρόνια, συν-σκηνοθετεί το ντοκιμαντέρ που προβλήθηκε σε συνέντευξη Τύπου την Τρίτη πριν μεταδοθεί στους θεατές από το κανάλι M6 στις 24 Σεπτεμβρίου.

Η Μπεάρ είναι διάσημη στη Γαλλία και κυριαρχεί για δεκαετίες στη showbiz χάρη στις ερμηνείες της στα “Manon of the Spring”, “A Heart in Winter” και “Nelly and Mr Arnaud”, ενώ κατάφερε να κατακτήσει το παγκόσμιο κοινό με τους ρόλους στα “Mission Impossible” και “8 Women”.

Le 24 septembre, un documentaire bouleversant révèlera les confidences d'Emmanuel Béart, qui affirme avoir été victime d'inceste pendant son adolescence, laissant des séquelles persistantes après 45 ans. https://t.co/R89TGHujVF — aufeminin (@aufeminin) September 5, 2023

Ο δράστης δεν ήταν ο πατέρας της Γκάι Μπαρτ, είπε στους δημοσιογράφους την Τρίτη η συν-σκηνοθέτρια Αναστασία Μίκοβα. Μιλώντας για την ηθοποιό που δεν ήταν παρούσα, η Μίκοβα είπε ότι δεν θα κατονομάσει τον δράστη επειδή αυτή δεν είναι “η προσέγγιση της ταινίας”. Η αιμομιξία ξεκίνησε όταν η Μπεάρ ήταν 10 ετών και συνεχίστηκε μέχρι τα 14 της, είπε.

Το ντοκιμαντέρ, που ονομάζεται “Such a resounding silence”, περιλαμβάνει τις ιστορίες τεσσάρων θυμάτων αιμομιξίας, καθώς και την ιστορία της ίδιας της ηθοποιού.

Σε ένα βιντεοσκοπημένο μήνυμα στη συνέντευξη Τύπου της Τρίτης, η Μπεάρ είπε ότι αρχικά δεν ήθελε να μιλήσει για τον εαυτό της, παρά μόνο για άλλα θύματα αιμομιξίας. «Αλλά η ειλικρίνεια και το θάρρος τους με έκαναν να θέλω να μιλήσω κι εγώ», είπε.

Στο ντοκιμαντέρ, η φωνή της ακούγεται εκτός οθόνης, απευθυνόμενη στον θύτη της: «Εφόσον ο πατέρας μου, η μητέρα μου και οι φίλοι μου δεν παρατήρησαν τίποτα, θα μπορούσατε να το κάνετε ξανά, και το κάνατε, πάνω από τέσσερα χρόνια».

Την «έσωσε» η γιαγιά της, είπε η Μπεάρ. Περίπου 160.000 παιδιά πέφτουν θύματα σεξουαλικής επίθεσης κάθε χρόνο στη Γαλλία και 5,5 εκατομμύρια Γάλλοι ενήλικες υπέστησαν σεξουαλική κακοποίηση κατά την παιδική τους ηλικία, σύμφωνα με την Ciivise, μια επιτροπή που δημιουργήθηκε από την κυβέρνηση για την προστασία των θυμάτων σεξουαλικής κακοποίησης.

