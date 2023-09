Τη διακοπή της συμμετοχής του Πέρσι Χάινς Γουάιτ στη σειρά «Wednesday» αποφάσισε το Netflix έπειτα από τις κατηγορίες για σεξουαλική παρενόχληση που δημοσιεύτηκαν εναντίον του.

Συγκεκριμένα, ο 22χρονος υποψήφιος για βραβείο Emmy έχει διαγραφεί από την επιτυχημένη σειρά, εννέα μήνες αφότου κατηγορήθηκε για επίθεση σε μια γυναίκα σε ένα πάρτι στο Τορόντο, σύμφωνα με όσα δήλωσαν στη Daily Mail άνθρωποι του χώρου.

Wednesday star is written out of Netflix's Addams Family spinoff show after anonymous sex assault allegations https://t.co/iUufILfoei pic.twitter.com/d5OlLGYGYV