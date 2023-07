Netflix: Η Wednesday Addams επιστρέφει - Δείτε το teaser

Η οικογένεια Addams επιστρέφει στο Netflix και η Wednesday είναι έτοιμη για νέες περιπέτειες στην Ακαδημία Νέβερμορ.

Με τη Τζένα Ορτέγκα στον ομώνυμο ρόλο, στο πλευρό των Κάθριν Ζέτα Τζόουνς, Λουίζ Γκουζμάν, Γκουέντολιν Κρίστι, Κριστίνα Ρίτσι ενώ την εμφάνισή τους κάνουν και νέα πρόσωπα.

«Τις τελευταίες εβδομάδες με κυνήγησαν, με στοίχειωσαν και με μιμήθηκαν εκατομμύρια φορές στο ίντερνετ. Ήταν απόλυτο μαρτύριο. Σας ευχαριστώ», ακούγεται να λέει η Wednesday στο teaser το οποίο υπόσχεται επιστροφή του «παγκόσμιου φαινομένου», με περισσότερο μυστήριο.

Wednesday has been officially renewed for Season 2! pic.twitter.com/ekqlxP9ueW