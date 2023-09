Σεισμός στο Μαρόκο: Ανεβαίνει ο τραγικός απολογισμός – 820 νεκροί

Ανεβαίνει ο τραγικός απολογισμός των θυμάτων από τον καταστροφικό σεισμό που έπληξε το Μαρόκο. Μέχρι στιγμής ο αριθμός των νεκρών φτάνει τους 820, σύμφωνα με νεότερο απολογισμό που μετέδωσε η κρατική τηλεόραση.

Το Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής και Τεχνικής Έρευνας (CNRST), με έδρα το Ραμπάτ, εκτίμησε ότι ο σεισμός ήταν μεγέθους 7 βαθμών Ρίχτερ και το επίκεντρό του βρισκόταν στην επαρχία αλ Χαούζ, νοτιοδυτικά της τουριστικής πόλης Μαρακές.

