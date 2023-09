Μαρόκο: Mάχη με τον χρόνο στα χαλάσματα – Στους 2.122 ανέβηκε ο αριθμός των νεκρών

Στους 2.122 αυξήθηκε ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό στο Μαρόκο, μετέδωσε η κρατική τηλεόραση στον νεότερο απολογισμό της τραγωδίας.

Ο αριθμός των τραυματιών φτάνει τους 2.421 από την σεισμική δόνηση των 7 βαθμών που σημειώθηκε αργά το βράδυ της Παρασκευής και το επίκεντρο της οποίας βρισκόταν στην επαρχία αλ Χαούζ, νοτιοδυτικά της τουριστικής πόλης Μαρακές.

Τα σωστικά συνεργεία δίνουν μάχη με τον χρόνο για να εντοπίσουν επιζώντες στα ερείπια των κτιρίων που κατέρρευσαν από τον φονικότερο σεισμό εδώ και έξι δεκαετίες στη χώρα.

#Morocco : Weeks old baby was rescued alive from the rubble of a building hours after Morocco was hit with the country's deadliest #earthquake on Friday night.



Death toll crossed 2000, and around 1500 injured. After shock of 3.9 magnitude rattled on Sunday.#Morocco… pic.twitter.com/tSvOAcUH4F