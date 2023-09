Για τον εθισμό της στα ναρκωτικά που λίγο έλειψε να της κοστίσει τη ζωή τον καιρό που μεσουρανούσε στις πασαρέλες μίλησε η Ναόμι Κάμπελ.

Μιλώντας στο νέο docuseries του AppleTV+, με τίτλο «The Super Models», η 53χρονη παραδέχτηκε την κατάχρηση ουσιών που έκανε κατά το παρελθόν, αποκαλύπτοντας ότι στράφηκε στην κοκαΐνη, αναζητώντας έναν τρόπο να αντιμετωπίσει τα παιδικά της τραύματα αλλά και να διαχειριστεί τον θάνατο του Ιταλού σχεδιαστή και στενού φίλου της, Τζιάνι Βερσάτσε.

«Υπάρχουν πολλά θέματα που έχω από την παιδική μου ηλικία. Λοιπόν, για παράδειγμα, το να μη γνωρίζεις τον πατέρα σου, να μη βλέπεις τη μητέρα σου. Αυτό φέρνει στην επιφάνεια πολλά, εκδηλώνει πολλά συναισθήματα. Ένα από αυτά τα συναισθήματα, οπωσδήποτε είναι ο θυμός. Είναι η εκδήλωση ενός βαθύτερου ζητήματος, νομίζω του θυμού. Και αυτό για μένα, νομίζω ότι βασίζεται στην ανασφάλεια, την αυτοεκτίμηση και τη μοναξιά.

Υποθέτω ότι όταν άρχισα να κάνω χρήση, ένα από τα πράγματα που προσπάθησα να καλύψω ήταν η θλίψη. Ο εθισμός είναι τόσο… μαλ**ία, πραγματικά είναι» είπε και πρόσθεσε:

«Νομίζεις ότι θα επουλώσει αυτή την πληγή. Δεν το κάνει. Μπορεί να προκαλέσει τόσο μεγάλο φόβο και άγχος. Γι’ αυτό και θύμωσα πολύ. Όταν προσπαθείς να καλύψεις κάτι, τα συναισθήματά σου – μιλώντας για εγκατάλειψη. Προσπάθησα να το καλύψω αυτό με κάτι. Δεν μπορείς να το καλύψεις. Σκότωνα τον εαυτό μου. Ήταν πολύ οδυνηρό».

Naomi Campbell: I was ‘killing myself’ with drug addiction in the ‘90s https://t.co/UYaiKJx44X pic.twitter.com/0QpYOPt9ja

Έπειτα αναφέρθηκε στη δολοφονία του Βερσάντσε έξω από το σπίτι του στο Μαϊάμι Μπιτς το 1997, ένα τραγικό γεγονός που τη στιγμάτισε.

«Ήταν πολύ ευαίσθητος στο να με νιώθει, σαν να με ωθούσε, με ωθούσε να βγω έξω και να πάω πιο μακριά, όταν δεν πίστευα ότι το είχα μέσα μου για να το κάνω. Έτσι, όταν πέθανε, η θλίψη μου μεγάλωσε πολύ» τόνισε.

Τέλος, το super model μιλά για τον τρόπο με τον οποίο κατάφερε να αντιμετωπίσει και να νικήσει τον εφιάλτη των ναρκωτικών.

«Επέλεξα να πάω σε κέντρο αποτοξίνωσης. Ήταν ένα από τα καλύτερα και μοναδικά πράγματα που θα μπορούσα να κάνω για τον εαυτό μου εκείνη τη στιγμή.

Μου πήρε πολλά χρόνια να το δουλέψω και να το αντιμετωπίσω. Και εξακολουθεί να εμφανίζεται μερικές φορές. Αλλά απλώς τώρα έχω τα εργαλεία για το πώς να το αντιμετωπίζω όταν εμφανίζεται».

Naomi Campbell is delving into her struggles with alcohol and drug addiction in Apple TV+'s docuseries, #TheSuperModels.https://t.co/ogvhGutCww