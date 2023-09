Νέα Υόρκη: Συνοδοί πολυτελείας κατακλύζουν την πόλη για τη συνέλευση του ΟΗΕ

Στις διεθνέις σχέσεις αφιερώνονται από το πρωί μέχρι αργά το βράδυ οι διπλωμάτες που βρίσκονται στη Νέα Υόρκη για τη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ. Πηγές στο Page Six, αναφέρουν πως το πρωί οι διπλωμάτες συναντούν συναντούν παγκόσμιους ηγέτες και το βράδυ συνοδούς πολυτελείας.

Πανάκριβες συνοδοί φέρεται να συγκεντρώνονται στο Μεγάλο Μήλο από μακρινές περιοχές όπως το Λας Βέγκας ακόμα και την Ευρώπη για να καλύψουν την τεράστια ζήτηση.

«Οι δουλειές ανεβαίνουν κατά 20% έως 25%», δήλωσε πηγή από τον δήμο που γνωρίζει τις συναντήσεις κορυφής για το σεξ. «Τα κορίτσια έρχονται από το Λας Βέγκας και την Ευρώπη… είναι σαν συνέδριο συνοδών πολυτελείας».

Η πηγή πρόσθεσε για τις συνοδούς και τους διεθνείς πελάτες: «Πηγαίνουν σε ξενοδοχεία γιατί δεν μπορούν να πάνε στις κατοικίες ή στις πρεσβείες», επισημαίνοντας ότι οι κυρίες «βγάζουν 3.000 έως 5.000 δολάρια» ανά συνεύρεση.

Sounds about right.. "UN General Assembly brings ‘hooker convention’ to NYC — high-priced escorts from Vegas, Europe" NY Post pic.twitter.com/bDkMOfKWsn