Νορβηγία: Μαχητικά F-35 προσγειώθηκαν για πρώτη φορά σε… αυτοκινητόδρομο (Videos)

Μαχητικά αεροσκάφη F-35A της Lockheed Martin προσγειώθηκαν για πρώτη φορά σε αυτοκινητόδρομο για ανεφοδιασμό στη Φινλανδία.

Τα δύο αεροσκάφη της Βασιλικής Νορβηγικής Πολεμικής Αεροπορίας προσγειώθηκαν στο Τέρβο, στην κεντρική Φινλανδία, το απόγευμα της Πέμπτης (21/9) στο πλαίσιο στρατιωτικής άσκησης, αναφέρει το Reuters.

Η δυνατότητα αυτή είναι άκρως σημαντική καθώς επί του πρακτέου επιτρέπει στα αεροσκάφη να μειώσουν τον ευάλωτο χρόνο στο έδαφος σε καιρό πολέμου.

Αμέσως μετά την προσγείωση, ο ανεφοδιασμός πραγματοποιήθηκε με τους κινητήρες σε λειτουργία. «Τα μαχητικά αεροσκάφη είναι ευάλωτα στο έδαφος, οπότε με το να μπορούμε να χρησιμοποιούμε μικρά αεροδρόμια – και τώρα αυτοκινητόδρομους – αυτό αυξάνει την δυνατότητα επιβίωσής μας στον πόλεμο», ανέφερε στην ανακοίνωση ο υποστράτηγος Ρόλφ Φόλαντ, επικεφαλής της Βασιλικής Νορβηγικής Αεροπορίας.

Αυτή ήταν η πρώτη φορά για τη συγκεκριμένη έκδοση του αεροσκάφους F-35, που πραγματοποίησε μια τέτοια προσγείωση. H Νορβηγία αντικατέστησε τα αεροσκάφη F-16 της με τα νέα μαχητικά πέμπτης γενιάς F-35A.

The United Kingdom's Eurofighter Typhoon planes and Norway's F-35 fighters rehearsed landing and taking off from a roadway for the first time at the Tervo road base as part of the Finnish Air Force's annual road base exercise dubbed Baana 23, according to Finland's military.… pic.twitter.com/KiF0vWSGA1