ΗΠΑ: Γεγονός η 2η μεταμόσχευση καρδιάς χοίρου σε άνθρωπο

Ένας 58χρονος Αμερικανός έγινε ο δεύτερος άνθρωπος στον οποίο μεταμοσχεύθηκε καρδιά από γενετικά τροποποιημένο χοίρο.

Όπως και η πρώτη παγκοσμίως (τον Ιανουάριο του 2022), η μεταμόσχευση έγινε στο ιατρικό κέντρο του Πανεπιστημίου του Μέριλαντ, στις Ηνωμένες Πολιτείες. Ο πρώτος ασθενής που έλαβε τέτοιο μόσχευμα, ο Ντέιβιντ Μπένετ, είχε πεθάνει δύο μήνες μετά την επέμβαση.

Περισσότεροι από 100.000 Αμερικανοί βρίσκονται σε λίστα αναμονής για μεταμοσχεύσεις οργάνων. Η έλλειψη δωρητών οργάνων έχει οδηγήσει τους επιστήμονες να διερευνήσουν την ξενομεταμόσχευση, δηλαδή τη χρήση οργάνων ζώων για μεταμόσχευση σε ανθρώπους.

Η δεύτερη μεταμόσχευση καρδιάς χοίρου σε άνθρωπο έγινε την Τετάρτη 20 Σεπτεμβρίου. Ο Λόρενς Φόσετ, βετεράνος του Πολεμικού Ναυτικού, δεν είχε ελπίδες επιβίωσης αφού είχε διαγνωστεί με καρδιακή ανεπάρκεια τελικού σταδίου και είχε κριθεί «ακατάλληλος» για μεταμόσχευση ανθρώπινης καρδιάς. Ως εκ τούτου, η λύση αντιπροσώπευε τη «μοναδική επιλογή» που είχε, σύμφωνα με το σχετικό δελτίο Τύπου.

