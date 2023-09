Εκατοντάδες άνθρωποι έκαναν ουρά για να επιβιβαστούν σε λεωφορεία, ενώ μέχρι τα ξημερώματα της Δευτέρας (25/9), περισσότεροι από 2.900 άνθρωποι από το Ναγκόρνο-Καραμπάχ είχαν περάσει στο έδαφος της Αρμενίας.

Η ηγεσία των 120.000 Αρμενίων, που θεωρούν πατρίδα τους το Καραμπάχ, ανακοίνωσε ότι οι κάτοικοι του θύλακα δεν θέλουν να ζήσουν ως τμήμα του Αζερμπαϊτζάν και ότι θα αναχωρήσουν για την Αρμενία επειδή φοβούνται διώξεις και εθνικές εκκαθαρίσεις.

Η αρμενική ηγεσία του θυλάκου, ανακοίνωσε πως όλοι όσοι επιθυμούν να φύγουν για την Αρμενία, μετά την αζέρικη στρατιωτική επιχείρηση της περασμένης εβδομάδας, θα έχουν την ευκαιρία να το πράξουν.

After 2000 years the Armenian society of Nagorno-Karabakh is coming to an end. pic.twitter.com/BiexLdiTqk