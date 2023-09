«Βόμβα» στο NBA: Συμπαίκτης του Γιάννη Αντετοκούνμπο στους Μπακς ο Λίλαρντ!

H μεταγραφή της χρονιάς «έσκασε» στο NBA αφού ο Ντέιμιαν Λίλαρντ που είχε δηλώσει πως θέλει να πάει στους Χιτ, τελικά καταλήγει στους Μπακς.

Ο Ντέμιαν Λίλαρντ αφήνερι μετά από 11 χρόνια τους Μπλέιζερς και θα φορέσει τη φανέλα των Ελαφιών και αναμένεται να συνθέσει ένα ισχυρό δίδυμο με τον Γιάννη Αντετοκούνμπο.

Σύμφωνα με τον Adrian Wojnarowski στο deal ενεπλάκησαν και οι Σανς, οι οποίοι απέκτησαν τους Γιουσούφ Νούρκιτς, Γκρέισον Άλεν, Νασίρ Λιτλ και Κίον Τζόνσον.

Giannis and Lillard together with the Bucks pic.twitter.com/YTgeXEfiip