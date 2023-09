Βρετανία: Βάνδαλος έκοψε ένα από τα πιο διάσημα δέντρα στον κόσμο (Photo/Video)

Το διάσημο Sycamore Gap tree στη βόρεια Αγγλία κόπηκε στη διάρκεια της νύχτας και οι αρχές συνέλαβαν έναν 16χρονο ως ύποπτο για την καταστροφή.

Το δέντρο αυτό, μια συκομουριά (ψευδοπλάτανος), είναι από τα πιο γνωστά σε όλο τον κόσμο, καθώς γύρω του γυρίστηκαν σκηνές της ταινίας “Robin Hood: Prince of Thieves” και γι αυτό αποκαλείτο «το δέντρο του Ρομπέν των Δασών».

«Η Αρχή Εθνικών Πάρκων του Νορδχαμπερλαντ επιβεβαιώνει ότι δυστυχώς το διάσημο δέντρο στο Sycamore Gap, έπεσε στη διάρκεια της νύχτας. Έχουμε λόγους να πιστεύουμε ότι κόπηκε», ανακοίνωσε η αρμόδια αρχή. Από τις φωτογραφίες που έρχονται στο φως της δημοσιότητας είναι σαφές ότι το δέντρο κόπηκε με αλυσοπρίονο.

Από την τοπική αστυνομία ανακοινώθηκε ότι συνελήφθη ένα 16χρονο αγόρι «σε σχέση με το περιστατικό».

Ο 16χρονος βρίσκεται υπό κράτηση στο πλαίσιο της έρευνας της αστυνομίας. «Συνεργαζόμαστε με τις συναρμόδιες υπηρεσίες γι αυτό το εμβληματικό σημείο της Βόρειας Αγγλίας και θα ανακοινώσουμε περισσότερα στοιχεία», ανέφερε η ανακοίνωση της αστυνομίας.

Η ιστορία του δέντρου

Το δέντρο ηλικίας περίπου 300 ετών, βρισκόταν δίπλα στο Τείχος του Αδριανού, που χτίστηκε από τους Ρωμαίους το 122 μ.Χ. για να ορίζει τα βόρεια σύνορα της Ρωμαϊκής Βρετανίας.

Αποκαλείται και «Δέντρο του Ρομπέν των Δασών», καθώς εκεί γυρίστηκαν σκηνές της ταινίας Robin Hood: Prince of Thieves, με τον Κέβιν Κόσντερ, το 1991.

Επίσης εκεί γυρίστηκαν σκηνές για το βίντεοκλιπ του τραγουδιού του Μπράιαν Άνταμς «(Everything I Do) I Do It for You».

Στις 30 Μαιου του 2003 το δέντρο λίγο έλειψε να τυλιχτεί στις φλόγες, όταν έπεσε ένα ελικόπτερο σε απόσταση μόλις 30 μέτρων, στη διάρκεια γυρισμάτων για το ντοκιμαντέρ British Isles – A Natural History.

Τα τέσσερα άτομα που επέβαιναν στο ελικόπτερο τραυματίσθηκαν ελαφρά..

Η διάσημη συκομουριά (ψευδοπλάτανος) υψωνόταν σε ένα εντυπωσιακό κοίλωμα του εδάφους και το έχουν φωτογραφίσει χιλιάδες άνθρωποι. Κάποτε υπήρχαν κι άλλα δέντρα δίπλα του, αλλά ξεριζώθηκαν για άγνωστους λόγους.

«Δεν μπορώ να πω πόσο θυμωμένος είμαι με τον βανδαλισμό του δέντρου στο Sycamore Gap, έγραψε στην πλατφόρμα Χ ένας κάτοικος της περιοχής, προσθέτοντας ότι εκεί «κάποιοι άνθρωποι σκόρπισαν την τέφρα συγγενών τους, άλλοι έκαναν προτάσεις γάμου και πολλοί πήγαιναν για πικ-νικ με τις οικογένειές τους».

«Είναι ένα κομμάτι από την συλλογική συνείδησή μας», έγραψε άλλος χρήστης του Χ.

Το 2016 το δέντρο είχε αναδειχτεί ως «Αγγλικό Δέντρο της Χρονιάς».

