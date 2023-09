NSYNC: Ξανά στο studio μετά από 20 χρόνια για την τρίτη ταινία Trolls

Το συγκρότημα NSYNC, που είχε κάνει αίσθηση στα τέλη της δεκαετίας του 1990, όταν τα μέλη του ήταν ακόμη έφηβοι και μεταξύ τους φιγουράριζε και ο μελλοντικός σταρ Τζάστιν Τίμπερλεϊκ, κυκλοφόρησε σήμερα το πρώτο τραγούδι που ηχογράφησε έπειτα από σχεδόν 20 χρόνια.

Το αμερικανικό συγκρότημα ενώθηκε και πάλι για να ηχογραφήσει το «Better Place», ένα από τα τραγούδια της νέας ταινίας κινουμένων σχεδίων «Trolls Band Together».

Τα – κάποτε – είδωλα των εφήβων είχαν αφήσει να εννοηθεί από τον περασμένο μήνα ότι θα ξαναμπούν στο στούντιο και στη συνέχεια εμφανίστηκαν όλοι μαζί στην τελετή απονομής των μουσικών βραβείων MTV για να απονείμουν ένα βραβείο στην Τέιλορ Σουίφτ.

