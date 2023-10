Τραγωδία στην Ισπανία: Στους 13 οι νεκροί από την πυρκαγιά στο νυχτερινό κέντρο – Ψάχνουν για αγνοουμένους

Ανεβαίνει ο απολογισμός των νεκρών από την πυρκαγιά που ξέσπασε σε νυχτερινό κέντρο στη Μούρθια στη νοτιοανατολική Ισπανία, με τον αριθμό των νεκρών να φτάνει τους 13.

Σύμφωνα με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης, οι διασώστες εξακολουθούν να αναζητούν αγνοουμένους μετά τη φωτιά..

Έξω από το κλαμπ, νέοι αγκαλιάζονταν, συγκλονισμένοι, καθώς περίμεναν να μάθουν νέα για τη φωτιά που ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες στην Αταλάγιας, στα περίχωρα της πόλης.

«Νομίζω πως φύγαμε 30 δευτερόλεπτα με ένα λεπτό πριν χτυπήσει ο συναγερμός και όλα τα φώτα έσβησαν και άνθρωποι φώναζαν πως ξέσπασε φωτιά», δήλωσε ένας επιζών, που δεν έδωσε το όνομά του. «Πέντε μέλη της οικογένειάς μου και δύο φίλοι αγνοούνται«.

