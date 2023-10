Μεξικό: Τουλάχιστον επτά νεκροί σε εκκλησία – Έπεσε η οροφή και τους πλάκωσε (photos)

Τουλάχιστον επτά άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι δέκα τραυματίστηκαν χθες Κυριακή στο Μεξικό όταν οροφή εκκλησίας κατέρρευσε μεσούσης λειτουργίας στη Σιουδάδ Μαδέρο, στην πολιτεία Ταμαουλίπας (βορειοανατολικά), ανακοίνωσε η τοπική κυβέρνηση.

«Επτά άνθρωποι επιβεβαιώθηκε πως είναι νεκροί» και «διασώθηκαν δέκα τραυματίες», ανέφερε εκπρόσωπος της πολιτειακής κυβέρνησης για θέματα ασφαλείας, προσθέτοντας πως βρίσκεται σε εξέλιξη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης, καθώς υπάρχουν ακόμη παγιδευμένοι.

Σύμφωνα με μεξικανικά ΜΜΕ, τουλάχιστον είκοσι άνθρωποι παγιδεύτηκαν στα συντρίμμια της εκκλησίας της ενορίας Σάντα Κρους, βιομηχανικού στιλ.

