Οι αρχές στην Ταϊλάνδη ετοιμάζονται να απαγγείλουν κατηγορίες εις βάρος ενός 14χρονου για φόνο εκ προμελέτης έπειτα από την ένοπλη επίθεση που εξαπέλυσε χθες σε πολυτελές εμπορικό κέντρο της Μπανγκόκ χρησιμοποιώντας –κατά την αστυνομία– ένα τροποποιημένο πιστόλι, που ήταν αρχικά φτιαγμένο ώστε να πυροβολεί με άσφαιρα.

Ο ύποπτος κατέρρευσε ψυχολογικά μετά την επίθεση που εξαπέλυσε μέσα στο Siam Paragon σκοτώνοντας δύο γυναίκες- -μια από την Κίνα και μια από την Μιανμάρ– και τραυματίζοντας πέντε άλλους ανθρώπους.

Αυτή ήταν η τρίτη ένοπλη επίθεση που συγκλόνισε την Ταϊλάνδη κατά την τελευταία τριετία.

Ο 14χρονος παραδόθηκε όταν η αστυνομία τον εγκλώβισε μέσα σε ένα κατάστημα επώνυμων επίπλων.

Η αστυνομία έχει ανακοινώσει ότι θα επιδιώξει να του απαγγελθούν κατηγορίες για φόνο εκ προμελέτης, απόπειρα δολοφονίας, κατοχή παράνομου όπλου και χρήση του σε δημόσιο χώρο.

