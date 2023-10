Video-σοκ από το Ισραήλ: Ένοπλοι πυροβολούν πολίτη που οδηγεί το αμάξι του

Ένα συγκλονιστικό βίντεο που κυκλοφόρησε, φέρεται να δείχνει έναν πολίτη να οδηγεί το αυτοκίνητό του και να δέχεται ξαφνικά πυρά από μαχητές της Χαμάς.

Σε πόλεμο βρίσκεται το Ισραήλ, μετά την επίθεση της Χαμάς και την εισβολή μαχητών της, με την ισραηλινή αστυνομία να σημειώνει ότι μαίνονται μάχες σε 14 σημεία από 60 «τρομοκράτες» που εισέβαλαν στη χώρα.

Νωρίτερα, κάτοικοι πόλεων στο νότιο Ισραήλ έκαναν λόγο για ένοπλους μαχητές που κυκλοφορούσαν στους δρόμους των πόλεων και πυροβολούσαν προς πάσα κατεύθυνση, ακόμα και προς τους περαστικούς ή στους τοίχους των σπιτιών.

After entering Israel from Gaza, Palestinian terror group continue firing at any civilian they see.



This was clearly not an operation targeting the Israeli Army.



It's more similar to the kind of terror attack that was executed in Mumbai in 2008, when 175 people were killed. pic.twitter.com/tVg6d6WdaG