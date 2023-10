Ισραηλινά βομβαρδιστικά έπληξαν την περιοχή του συνοριακού περάσματος της Ράφα ανάμεσα στην Λωρίδα της Γάζας και την Χερσόνησο του Σινά στην Αίγυπτο, δήλωσαν παλαιστίνιοι αξιωματούχοι και πηγές των αιγυπτιακών υπηρεσιών ασφαλείας, θέτοντας σε κίνδυνο την λειτουργία του μοναδικού σημείου διέλευσης από και προς τον παλαιστινιακό θύλακα.

Το υπουργείο Εσωτερικών της διοίκησης της Χαμάς ανακοίνωσε ότι ο βομβαρδισμός προκάλεσε την διακοπή της λειτουργίας του περάσματος της Ράφα και ότι το αιγυπτιακό προσωπικό του συνοριακού σταθμού ειδοποίησε τους παλαιστίνιους συναδέλφους να εκκενώσουν τις εγκαταστάσεις.

Παρόμοιο περιστατικό προκάλεσε χθες μερική διακοπή της λειτουργίας του σταθμού της Ράφα, ωστόσο πηγές των αιγυπτιακών υπηρεσιών ασφαλείας δήλωσαν ότι η πρόσβαση για τους ταξιδιώτες και τις ανθρωπιστικές επιχειρήσεις είχε αποκατασταθεί σήμερα το πρωί.

Η Ράφα είναι το μόνο σημείο διέλευσης από την Λωρίδα της Γάζας προς την Χερσόνησο του Σινά. Η πρόσβαση ελέγχεται αυστηρά στο πλαίσιο του αποκλεισμού που έχει επιβληθεί από την Αίγυπτο και το Ισραήλ στην κυκλοφορία προσώπων και αγαθών από την Γάζα.

Σήμερα, ο ισραηλινός στρατός αναθεώρησε σύσταση που απευθύνθηκε από ισραηλινό στρατιωτικό εκπρόσωπο σύμφωνα με την οποία οι Παλαιστίνιοι που προσπαθούν να ξεφύγουν από τις ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές στον παλαιστινιακό θύλακα πρέπει να κατευθυνθούν προς την Αίγυπτο.

Την αποκατάσταση του ελέγχου στα σύνορα με τη Λωρίδα της Γάζας ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα (10/10) το Ισραήλ.

Παράλληλα έκανε γνωστό ότι βάζει νάρκες στα σημεία που μαχητές του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος της Χαμάς είχαν γκρεμίσει τον φράκτη στη διάρκεια της αιματηρής επίθεσης που εξαπέλυσαν το Σάββατο στο Ισραήλ από τον παλαιστινιακό θύλακα, έπειτα από άλλη μια νύχτα σφοδρών ισραηλινών αεροπορικών επιδρομών στη Γάζα.

Οι νέες αεροπορικές επιδρομές του Ισραήλ εξαπολύθηκαν μετά την απειλή της Χαμάς να εκτελεί έναν ισραηλινό όμηρο κάθε φορά που το Ισραήλ βομβαρδίζει ένα σπίτι Παλαιστινίων απροειδοποίητα.

Ο ισραηλινός στρατός κάλεσε επίσης στα όπλα 300.000 εφέδρους, αριθμό που δεν έχει προηγούμενο, και επέβαλε αποκλεισμό στη Λωρίδα της Γάζας, εγείροντας φόβους ότι σχεδιάζει χερσαία επίθεση σε απάντηση στην πιο τολμηρή και αιματηρή επίθεση της Χαμάς εδώ και δεκαετίες.

Η βία έχει στοιχίσει τη ζωή σε περισσότερους από 1.500 ανθρώπους, ενώ έχει προκαλέσει διεθνείς δηλώσεις υποστήριξης προς το Ισραήλ, διαδηλώσεις σε υποστήριξη των Παλαιστινίων και εκκλήσεις για να σταματήσουν οι συγκρούσεις και να προστατευθούν οι άμαχοι.

Over the last few hours, IAF fighter jets have been striking numerous terror targets belonging to terrorist organizations in the Gaza Strip. Overnight, dozens of fighter jets struck over 200 targets in Rimal and Khan Yunis. pic.twitter.com/ZxLY4xnmn0

Ισραηλινά τηλεοπτικά δίκτυα μετέδωσαν ότι ο αριθμός των Ισραηλινών που έχασαν τη ζωή τους από την επίθεση της Χαμάς ανήλθε σε 900, ενώ υπάρχουν τουλάχιστον 2.600 τραυματίες και δεκάδες έχουν συλληφθεί όμηροι. Μεταξύ των Ισραηλινών που έχασαν τη ζωή τους βρίσκονται 260 κυρίως νέοι άνθρωποι που πυροβολήθηκαν σε φεστιβάλ μουσικής στην έρημο, από όπου απήχθησαν κάποιοι από τους ομήρους.

Σε σχόλιά του που επικαλέστηκε ο Ραδιοσταθμός του Ισραηλινού Στρατού, ο επικεφαλής εκπρόσωπος του στρατού υποναύαρχος Ντάνιελ Χαγκάρι δήλωσε ότι δεν υπήρξαν νέες διεισδύσεις από τη Γάζα από χθες, Δευτέρα. Σε προφανή απάντησή του στις φήμες ότι ένοπλοι χρησιμοποίησαν διαμεθοριακές σήραγγες, ο Χαγκάρι σημείωσε ότι ο στρατός δεν έχει διαπιστώσει κάτι τέτοιο.

Την ίδια ώρα, το υπουργείο Υγείας της Γάζας ανακοίνωσε σήμερα (10/10) ότι τουλάχιστον 770 Παλαιστίνιοι έχουν σκοτωθεί και 4.000 έχουν τραυματιστεί από το Σάββατο στις ισραηλινές αεροπορικές επιθέσεις στον αποκλεισμένο θύλακα.

Τουλάχιστον ακόμα 18 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 100 τραυματίστηκαν στη Δυτική Όχθη από το Σάββατο, σύμφωνα με το υπουργείο.

Παλαιστινιακά μέσα μετέδωσαν επίσης ότι ισραηλινή αεροπορική επιδρομή σε κτίριο στην πόλη της Γάζας προκάλεσε τον θάνατο τριών Παλαιστινίων δημοσιογράφων.

Πολυκατοικίες, ένα τζαμί και νοσοκομεία βρίσκονται μεταξύ των τόπων που δέχθηκαν επίθεση και τα πλήγματα κατέστρεψαν δρόμους και σπίτια, σύμφωνα με μέσα ενημέρωσης και αυτόπτες μάρτυρες.

Το Ισραήλ βομβάρδισε επίσης τα κεντρικά γραφεία της ιδιωτικής Παλαιστινιακής Εταιρείας Τηλεπικοινωνιών, κάτι το οποίο μπορεί να επηρεάσει τις υπηρεσίες σταθερής τηλεφωνίας, ίντερνετ και κινητής τηλεφωνίας.

Τα πλήγματα συνεχίστηκαν την περασμένη νύχτα. Ο ισραηλινός στρατός ανακοίνωσε ότι έπληξε στόχους στη Λωρίδα της Γάζας από αέρα και θάλασσα, συμπεριλαμβανομένης αποθήκης όπλων που, όπως διευκρίνισε, ανήκε στον Ισλαμικό Τζιχάντ, και στόχους της Χαμάς κατά μήκος της ακτής της Γάζας.

Ο εκπρόσωπος της Χαμάς Αμπού Ουμπάιντα απείλησε χθες, Δευτέρα, ότι οι μαχητές της θα σκοτώνουν Ισραηλινούς από τους δεκάδες που κρατούν ομήρους μετά την αιφνίδια επίθεσή τους το Σάββατο το πρωί. Όπως σημείωσε, η Χαμάς θα εκτελεί έναν Ισραηλινό όμηρο για κάθε ισραηλινό βομβαρδισμό σπιτιού αμάχων χωρίς προειδοποίηση και θα μεταδίδει την εκτέλεση.

Ο ισραηλινός στρατός δεν απάντησε άμεσα στην απειλή αυτή. Ο υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ Έλι Κοέν δήλωσε ότι πάνω από 100 άνθρωποι συνελήφθησαν όμηροι από τη Χαμάς στη διάρκεια της φονικής διείσδυσής της στο ισραηλινό έδαφος το σαββατοκύριακο.

Ο υπουργός Εξωτερικών των ΗΠΑ Άντονι Μπλίνκεν συζήτησε για την αμερικανική υποστήριξη προς το Ισραήλ σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχε με τον Ισραηλινό υπουργό Εξωτερικών, ανακοίνωσε νωρίς σήμερα το πρωί το αμερικανικό υπουργείο Εξωτερικών.

Ο Μπλίνκεν «επαναβεβαίωσε τις προσπάθειές μας να εξασφαλίσουμε την άμεση απελευθέρωση όλων των ομήρων», προστίθεται στην ανακοίνωση του Στέιτ Ντιπάρτμεντ.

Κυβερνήσεις, μεταξύ των οποίων αυτές της Ιταλίας, της Ταϊλάνδης και της Ουκρανίας ανέφεραν ότι πολίτες τους είναι νεκροί ή η τύχη τους αγνοείται μετά την επίθεση της Χαμάς. Στην Ουάσινγκτον, ο πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ανακοίνωσε ότι τουλάχιστον 11 Αμερικανοί σκοτώθηκαν και ότι είναι πιθανόν Αμερικανοί πολίτες να βρίσκονται μεταξύ αυτών που κρατούνται όμηροι.

Κατά τη πραγματοποίηση σφοδρών πληγμάτων αντιποίνων στη Γάζα από το Ισραήλ, ο υπουργός Άμυνας της χώρας Γιοάβ Γκάλαντ προκάλεσε διεθνείς αντιδράσεις ανακοινώνοντας αυστηρότερο αποκλεισμό του παλαιστινιακού θύλακα ώστε να μην φτάνουν τρόφιμα και καύσιμα στην Λωρίδα της Γάζας, όπου ζουν 2,3 εκατομμύρια άνθρωποι.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες δήλωσε ότι 137.000 άνθρωποι έχουν καταφύγει στην UNRWA, την υπηρεσία του ΟΗΕ που παρέχει βασικές υπηρεσίες στους Παλαιστίνιους.

Οι κυβερνήσεις της Βρετανίας, της Γαλλίας, της Γερμανίας, της Ιταλίας και των ΗΠΑ εξέδωσαν κοινή δήλωση στην οποία αναγνωρίζουν τις «νόμιμες προσδοκίες» του παλαιστινιακού λαού και σημειώνουν ότι υποστηρίζουν ίσα μέτρα δικαιοσύνης και ελευθερίας τόσο για τους Ισραηλινούς όσο και για τους Παλαιστίνιους.

Επίσης δηλώνουν ότι θα παραμείνουν «ενωμένοι και συντονισμένοι» για να διασφαλίσουν ότι το Ισραήλ μπορεί να αμυνθεί.

Ο Αιγύπτιος πρόεδρος Άμπντελ Φάταχ αλ Σίσι και ο Τούρκος ομόλογός του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν κάλεσαν τη Χαμάς και το Ισραήλ να τερματίσουν άμεσα τη βία και να προστατεύσουν τους αμάχους, ανακοίνωσε η αιγυπτιακή προεδρία.

Μεσολαβητές από το Κατάρ είχαν επειγόντως τηλεφωνικές επαφές σε μια προσπάθεια να διαπραγματεύτουν την απελευθέρωση Ισραηλινών γυναικών και παιδιών που κρατούνται από τη Χαμάς με αντάλλαγμα την απελευθέρωση 36 Παλαιστινίων γυναικών και παιδιών από ισραηλινές φυλακές.

Η σιιτική ένοπλη οργάνωση του Λιβάνου Χεζμπολάχ εξαπέλυσε ρουκέτες στο βόρειο Ισραήλ σε απάντηση για τον θάνατο τουλάχιστον τριών μελών της σε ισραηλινούς βομβαρδισμούς στον Λίβανο. Το Ισραήλ ανακοίνωσε ότι ένας από τους υποδιοικητές του είχε σκοτωθεί σε διασυνοριακή επιδρομή που είχε γίνει νωρίτερα από τον Λίβανο.

Ο ανώτατος ηγέτης του Ιράν αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ υποστήριξε σήμερα πως «το σιωνιστικό καθεστώς» υπέστη μια ανεπανόρθωτη ήττα σε στρατιωτικό επίπεδο και σε επίπεδο υπηρεσιών πληροφοριών με την επίθεση μαχητών της Χαμάς στο Ισραήλ το σαββατοκύριακο.

Ο Χαμενεΐ διέψευσε πως η χώρα του βρισκόταν πίσω από την επίθεση της Χαμάς, επαναλαμβάνοντας παράλληλα την υποστήριξη του Ιράν «προς την Παλαιστίνη».

Ayatollah Khamenei



This disaster was brought on by the actions of the Zionists themselves. When the cruelty and crime has passed the limit, when the rapacity has reached its peak, one should wait for the storm. pic.twitter.com/9B6gJRIU4P