Τηλεθέαση: Σκληρή κόντρα ανάμεσα σε τρία κανάλια για την πρωτιά – Επικράτησε το Mega (πίνακας)

Στην «μάχη» της τηλεθέασης τρία κανάλια εμφάνισαν παρόμοια δυναμική, σύμφωνα με τις τηλεμετρήσεις της Nielsen, όμως το Mega ήταν εκείνο που συγκέντρωσε τις περισσότερες προτιμήσεις στο σύνολο της ημέρας κυρίως με χάρη στο όγκο τηλεθέασης που κατάφερε στο διάστημα 21.00- 24.00 τότε δηλαδή που ήταν στον «αέρα» οι σειρές «Η γη της ελιάς» και «Το ναυάγιο», με τη βύθιση του σεναριακού πλοίου «Φοίνιξ» σε εξέλιξη. Το κανάλι της Συγγρού σε σχέση με την Τρίτη πρόσθεσε στο μερίδιο του σχεδόν μία ποσοστιαία μονάδα και προσπέρασε τους ανταγωνιστές του.

«Μάχη» δόθηκε επίσης για τη δεύτερη θέση ανάμεσα σε ΑΝΤ1 και Alpha στην οποία βρέθηκε εν τέλει το κανάλι της Κάτω Κηφισιάς με μερίδιο μόλις 0,2% περισσότερο από αυτό του καναλιού του Αμαρουσίου.

Εν τω μεταξύ η «ψαλίδα» μεταξύ Star και Σκάι «άνοιξε» κι άλλο συγκριτικά με την Τρίτη αλλά αυτή τη φορά η Nielsen κατέγραψε αντιμετάθεση. Ο Σκάι κατάφερε να αποσπάσει το τέταρτο σε μέγεθος μερίδιο. Η μεταβολή πιστώνεται στην πρεμιέρα του ριάλιτι «I’m celebrity get me out of here».

Το Star είδε το μέγεθος του μεριδίου του να αποκτά διαστάσεις σχεδόν ίδιες με αυτές που είχε την ίδια ημέρα της προηγούμενης εβδομάδας.

Για το Open δεν άλλαξε κάτι ουσιαστικό, ενώ η ΕΡΤ1 χάρη και στο debate των Μπακογιάννη-Δούκα είδε το μερίδιο της να απέχει «μια γραμμή» από το 6%.

Ανεπαίσθητες μεταβολές παρουσίασαν στα μερίδια τους Μακεδονία TV και ΕΡΤ3. Η ΕΡΤ2 «τσίμπησε» ο,4% στο μερίδιο της σε σχέση με το προχθεσινό.

Διαβάστε επίσης:

Debate για την Αθήνα: Μάζεψε κόσμο στην ΕΡΤ1 – Άγνωστη η «απήχησή» του από το ΕΡΤNews

Στα χνάρια του Μπέου: Ομοφοβική ρητορική μίσους με γραβάτα… «χιώτικη», από δημόσια ραδιοσυχνότητα

Σασμός – Spoiler: Ένα τηλεφώνημα της Βασιλικής ανατρέπει τα πάντα (Video)