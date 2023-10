Χιλιάδες διαδήλωσαν σε Βαγδάτη, Τεχεράνη και Αμμάν υπέρ των Παλαιστινίων (photos/videos)

🇯🇴#BREAKING: SITUATION IN AMMAN, JORDAN AT THE MOMENT



Thousands of Jordians are waving Palestinian flags to show their support for Gaza



This is the of the Muslim community ! Let's pray for #Gaza#طوفان_الاقصى #الجمعة_عالحدود #Jordan #Gazagenocide pic.twitter.com/NfhlqDxtlB