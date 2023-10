Αγγλικό ποδόσφαιρο: Προπονητής στόλισε με «γαλλικά» τους παίκτες του – «Οι γαμ@@@νοι να πάρουν ένα γα@@@@νο μάθημα» (Video)

Ο αποκλεισμός των Ντόρκινγκ Γουόντερερς στον 4ο γύρο του Κυπέλλου Αγγλίας από την Χόρσχαμ προκάλεσε την ακραία αντίδραση του προέδρου και προπονητή της ομάδας.

Σε συνέντευξη που παραχώρησε μετά το τέλος του αγώνα, ο Μαρκ Γουάιτ έβρισε με χυδαίο τρόπο τους παίκτες της ομάδας του:

«Η Χόρσαμ το αξίζει να είναι στην κλήρωση της επόμενης φάσης και πραγματικά ελπίζω να έχουν ως αντίπαλο μια μεγάλη ομάδα ώστε οι γαμ@@@νοι παίκτες μου να πάρουν ένα γα@@@@νο μάθημα, επειδή ήταν τόσο κακοί», είπε.

Και συνέχισε: «Και σας λέω ένα πράγμα, πάντα είμαι ο πρώτος που βγαίνει μπροστά και αναλαμβάνω την ευθύνη. Σήμερα δεν υπήρχε θέμα με το ποιος ήταν διαθέσιμος ή όχι, ποιος επέστρεφε ή όχι, ποιος ήταν τραυματίας ή όχι. Το σημερινό δεν είχε να κάνει καθόλου με αυτά. Αυτή η ομάδα απογοήτευσε τους οπαδούς της στο απόλυτο. Σήμερα ήταν μια ομάδα παικτών που ήταν απολύτως σκ**ά».

Δείτε το σχετικό βίντεο:

This is the best post-match manager reaction I've ever seen pic.twitter.com/kgeJPwkFyp