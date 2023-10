Επέστρεψαν στο Ισραήλ η μητέρα και η κόρη που απελευθέρωσε η Χαμάς (Photo)

Σε ισραηλινό έδαφος βρίσκονται η μητέρα και η κόρη που απελευθέρωσε η Χαμάς «για ανθρωπιστικούς λόγους». Πρόκειται για τη 18χρονη Νάταλι Ραανάν και τη μητέρα της Τζούντιθ, η οποία έχει προβλήματα υγείας.

Μάλιστα, δόθηκε στη δημοσιότητα η πρώτη φωτογραφία που δείχνει τις δύο Αμερικανίδες ομήρους μετά την παράδοσή τους στις IDF.

Στη φωτογραφία φαίνονται να περπατούν συνοδεία στρατιωτών ξανά σε ισραηλινό έδαφος, έπειτα από δύο εβδομάδες ομηρίας. Και οι δύο φαίνονται να είναι σε καλή κατάσταση, χωρίς εμφανή σημάδια ταλαιπωρίας.

First pic of the two American hostages in Israeli territory pic.twitter.com/XDocOCKrF0