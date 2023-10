Θρίλερ για τη Σάρον Στόουν: Εμμονικός θαυμαστής ισχυρίζεται πως είναι η μάνα του γιου του

Εφιαλτικές στιγμές ζει, τα τελευταία δύο χρόνια, η δημοφιλής ηθοποιός Σάρον Στόουν εξαιτίας ενός εμμονικού θαυμαστή.

Ο εφιάλτης της χολιγουντιανής σταρ λέγεται Σάντορ Μπόρος και είναι πρώην βετεράνος των ειδικών δυνάμεων του ουγγρικού στρατού. Ο ίδιος υποστηρίζει ότι έχει η μητέρα του γιου του, που γεννήθηκε το 1986, είναι η Σάρον Στόουν. Ο γιος αυτός, ωστόσο, δολοφονήθηκε λίγο μετά τη γέννησή του.

Η οικογένεια της σταρ έχει προσλάβει έναν ιδιωτικό ντεντέκτιβ, ο οποίος αναφέρει πως ο Μπόρος είναι ι «εμμονικός και ψυχικά άρρωστος».

Moment Sharon Stone's stalker lurks outside her sister's home: 'Obsessed' Hungarian army veteran is caught on CCTV after flying from London to US in bid to contact Hollywood superstar https://t.co/IgcmeU92nb pic.twitter.com/zIlv7Xtz57