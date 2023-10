Πόλεμος στο Ισραήλ: Το χρονικό της απελευθέρωσης των δύο ομήρων

Στο Ισραήλ βρίσκονται οι δύο Αμερικανίδες που αφέθηκαν ελεύθερες από τη Χαμάς στη Γάζα. Πρόκειται για την Τζούντιθ και τη Νάταλι Ραάναν, οι οποίες απήχθησαν από το κιμπούτς Ναχάλ Οζ, στις 7 Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με τον εκπρόσωπο της Χαμάς, οι δύο γυναίκες απελευθερώθηκαν «για ανθρωπιστικούς λόγους, κατόπιν μεσολάβησης του Κατάρ».

Ο ίδιος τόνισε πως η απελευθέρωσή τους έχει επίσης ως στόχο «να αποδείξει στον αμερικανικό λαό και σε ολόκληρο τον κόσμο ότι οι ισχυρισμοί Μπάιντεν και της φασιστικής κυβέρνησής του είναι λανθασμένοι και αβάσιμοι».

Μάνα και κόρη είχαν επισκεφθεί το κιμπούτς για να γιορτάσουν τις εβραϊκές γιορτές, την αποφοίτηση της Νάταλι από το σχολείο και τα 85α γενέθλια της γιαγιά της.

Hamas published a video showing Judith and Natalie Raanan, who were held captive by terrorists, being handed over to the Red Cross in the Gaza Strip. pic.twitter.com/dN4MBIcglI

Για πολλούς, η κίνηση αυτή αποτελεί «ένα πρώτο βήμα» ωστόσο υπολογίζεται ότι ο αριθμός των ομήρων φτάνει περίπου τους 200 και κατάγονται από διάφορες χώρες, όπως η Ταϊλάνδη, η Αργεντινή, η Γερμανία, η Γαλλία και η Πορτογαλία.

Από την πλευρά του ο αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν ευχαρίστησε το Κατάρ και το Ισραήλ για τη συμβολή τους στην απελευθέρωση των δύο ομήρων. Μάλιστα, σε ανάρτησή του στο Χ (πρώην Twitter) ο αμερικανός πρόεδρος ανέφερε ότι μίλησε μαζί τους στο τηλέφωνο και ανέβασε φωτογραφία τους, η οποία μοιάζει να τραβήχτηκε την ώρα της συνομιλίας τους.

I just spoke with the two Americans released today after being held hostage by Hamas. I let them know that their government will fully support them as they recover and heal.



Jill and I will continue holding close in our hearts all the families of unaccounted for Americans. pic.twitter.com/oXk6gfrD8M