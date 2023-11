Ιορδανία: Συνάντηση των ΥΠΕΞ πέντε Αραβικών χωρών με Μπλίνκεν το Σάββατο στο Αμμάν

Συνάντηση μεταξύ του Αμερικανού υπουργού Εξωτερικών Άντονι Μπλίνκεν και των ομολόγων του από τη Σαουδική Αραβία, το Κατάρ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα και την Αίγυπτο θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο στο Αμμάν, όπως ανακοίνωσε η ιορδανική διπλωματία.

JUST IN: 🇺🇸 US Secretary of State Blinken will meet with the foreign ministers of Jordan, Egypt, Saudi Arabia, the UAE and Qatar in Amman tomorrow.