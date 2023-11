Netflix: Οι καλύτερες ταινίες και σειρές του Νοεμβρίου

Η πλατφόρμα του Netflix δεν θα μας απογοητεύσει ούτε τον Νοέμβριο καθώς προσθέτει στην συλλογή του δυνατούς και πολλά υποσχόμενους τίτλους. Πολυαναμενόμενες ταινίες και σειρές όπως το πρώτο μέρος του τελευταίου κύκλου του The Crown ή η σειρά All the Light We Cannot See όπου η τυφλή πρωταγωνίστρια Aria Maria Loberti δίνει μια υποδειγματική ερμηνεία.

All the Light We Cannot See

Streaming: 2 Νοεμβρίου

Βασισμένο στο ομώνυμο μυθιστόρημα «Όλο το φως που δεν μπορούμε να δούμε» Anthony Doerr, το οποίο μάλιστα έχει βραβευτεί με Πούλιντζερ, η σειρά μας εξιστορεί την καθημερινότητα της Μαρί Λορ (Aria Maria Loberti) ενός τυφλού κοριτσιού από τη Γαλλία και του πατέρας της, Ντανιέλ Λεμπλάν, οι οποίοι εγκαταλείπουν το κατεχόμενο από τους Γερμανούς Παρίσι με ένα σπάνιο διαμάντι, καθώς έπρεπε πάση θυσία να μην πέσει στα χέρια των Ναζί. Κυνηγημένοι από έναν αδίστακτο Γερμανό αξιωματικό που θέλει το διαμάντι για τον εαυτό του, βρίσκουν καταφύγιο στο Σεν Μαλό. Εκεί η Μαρί θα γνωρίσει τον νεαρό Βέρνερ που έχει στρατολογηθεί από την Γκεστάπο για να ανακαλύπτει παράνομους ραδιοφωνικούς σταθμούς. Μαζί του θα ξεκινήσει έναν παράνομο δεσμό.

Nyad

Streaming: 3 Νοεμβρίου

Μια από τις πολυαναμενόμενες παραγωγές του Netflix, το Nyad είναι μια πραγματική ιστορία θέλησης και δύναμης. Σε ηλικία 60 ετών, κι έχοντας εγκαταλείψει τον αθλητισμό τα τελευταία 30 χρόνια, η αθλήτρια κολύμβησης Diana Nyad, αποφασίζει να πραγματοποιήσει το όνειρο που είχε από τα 28 της χρόνια, με την βοήθεια και την καθοδήγηση της προπονήτριας και καλύτερής της φίλης: στοχεύει να διασχίσει κολυμπώντας την απόσταση μεταξύ Κούβας και Φλόριντα. Βασίζεται σε πραγματική ιστορία ενώ η Jodie Foster και η Anette Benning που πρωταγωνιστούν στο νέο biopic δίνουν μια πραγματικά συγκινητική ερμηνεία.

The Killer

Streaming: 10 Νοεμβρίου

Το νέο θρίλερ του Ντέιβιντ Φίντσερ (David Fincher), «The Killer», που βασίζεται στο ομώνυμο γαλλικό graphic novel των Αλέξις Νολέντ και Λουκ Τζακαμόν σε διασκευή του Άντριου Κέβιν Γουόκερ κάνει πρεμιέρα τον Νοέμβριο στο Netflix. Η υπόθεση αφορά έναν μοναχικό επαγγελματία δολοφόνο ο οποίος αποτυγχάνει σε μια αποστολή του και διαπιστώνει ότι έχει μπει στο στόχαστρο «συναδέλφων» του. Αποφασίζει να εντοπίσει αυτόν που διέταξε την εξόντωσή του, εξαπολύοντας ένα διεθνές ανθρωποκυνηγητό.

The Crown Season 6, Part 1

Streaming: 16 Νοεμβρίου

Ίσως είναι το διαμάντι που έχει να προσφέρει η πλατφόρμα μέσα στον Νοέμβρη. Είναι ο τελευταίος κύκλος που έχει όλο το «ζουμί» που οι φαν της σειράς περίμεναν με αγωνία! Σε αυτό το μέρος θα δούμε τον τραγικό χαμό της πριγκίπισσας του λαού στο τρομακτικό τροχαίο δυστύχημα στο Παρίσι, με την 33χρονη Elizabeth Debicki, να ενσαρκώνει τέλεια την αδικοχαμένη πριγκίπισσα της Ουαλίας με το θλιμμένο πρόσωπο.

Rustin

Streaming: 17 Νοεμβρίου

Ο Μπάγιαρντ Ράστιν, ένας από τους σημαντικότερους υπερασπιστές των πολιτικών δικαιωμάτων και ο πρωτεργάτης της ιστορικής πορείας του 1963 στην Ουάσιγκτον ο οποίος εργαζόταν ακούραστα μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, βρίσκεται στο επίκεντρο της νέας παραγωγής του Netflix με τον τίτλο «Rustin».

Στην ταινία, η οποία έκανε πρεμιέρα στο Διεθνές Φεστιβάλ Κινηματογράφου του Τορόντο τη Δευτέρα (11.09), ο Αμερικανός ηθοποιός Κόλμαν Ντομίνγκο (Colman Domingo) υποδύεται τον Ράστιν μία ξεχωριστή προσωπικότητα που εργάστηκε για δεκαετίες στο πλευρό του Μάρτιν Λούθερ Κινγκ (Martin Luther King Jr.) το όραμα του οποίου για την «Πορεία στην Ουάσινγκτον» οδήγησε σε μια από τις πιο ανεξίτηλες στιγμές της αμερικανικής ιστορίας.

