08.11.2023 16:30

Βραζιλία: Κύμα τριών μέτρων σκόρπισε τον πανικό στο Ρίο ντε Τζανέιρο (Video)

08.11.2023 16:30
Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη σε παραλία του Ρίο ντε Τζανέιρο στη Βραζιλία, καθώς ένα τεράστιο κύμα τριών μέτρων προκάλεσε πανικό στους λουόμενους.

Το τεράστιο κύμα «χτύπησε» δίχως προειδοποίηση, στέλνοντας δεκάδες ανθρώπους να αναζητήσουν τη στεριά. 

Καθώς τα νερά χτύπησαν με ορμή την παραλία, αρκετοί λουόμενοι παρασύρθηκαν μαζί με όλα τα υπάρχοντά τους, ενώ τελικά πλημμύρισε και ένας κοντινός δρόμος. Σύμφωνα με το Associated Press δεν έγινε γνωστός κάποιος σοβαρός τραυματισμός.

Η πιο πιθανή αιτία αυτού του συμβάντος είναι μια τεράστια καταιγίδα στον Ατλαντικό Ωκεανό, η οποία παρά το γεγονός ότι βρισκόταν αρκετά μακριά από τη θάλασσα, ήταν αρκετά ισχυρή ώστε να δημιουργήσει μεγάλα κύματα που θα μπορούσαν να φτάσουν μεταξύ άλλων και κατά μήκος των ακτών της νοτιοανατολικής Βραζιλίας, όπου βρίσκεται το Ρίο ντε Τζανέιρο.

