Βραζιλία: Κύμα τριών μέτρων σκόρπισε τον πανικό στο Ρίο ντε Τζανέιρο (Video)

Ένα απίστευτο περιστατικό συνέβη σε παραλία του Ρίο ντε Τζανέιρο στη Βραζιλία, καθώς ένα τεράστιο κύμα τριών μέτρων προκάλεσε πανικό στους λουόμενους.

Το τεράστιο κύμα «χτύπησε» δίχως προειδοποίηση, στέλνοντας δεκάδες ανθρώπους να αναζητήσουν τη στεριά.

Καθώς τα νερά χτύπησαν με ορμή την παραλία, αρκετοί λουόμενοι παρασύρθηκαν μαζί με όλα τα υπάρχοντά τους, ενώ τελικά πλημμύρισε και ένας κοντινός δρόμος. Σύμφωνα με το Associated Press δεν έγινε γνωστός κάποιος σοβαρός τραυματισμός.

A sneaker wave is a disproportionately large coastal wave that can appear in a wave train without warning.



This is a 3 meter (11 foot) sneaker wave that hit Rio de Janeiro beach on November 5, 2023pic.twitter.com/1BxWlckASg — Massimo (@Rainmaker1973) November 7, 2023

Η πιο πιθανή αιτία αυτού του συμβάντος είναι μια τεράστια καταιγίδα στον Ατλαντικό Ωκεανό, η οποία παρά το γεγονός ότι βρισκόταν αρκετά μακριά από τη θάλασσα, ήταν αρκετά ισχυρή ώστε να δημιουργήσει μεγάλα κύματα που θα μπορούσαν να φτάσουν μεταξύ άλλων και κατά μήκος των ακτών της νοτιοανατολικής Βραζιλίας, όπου βρίσκεται το Ρίο ντε Τζανέιρο.

Διαβάστε επίσης:

Τουρκία: Σεισμός 4,4 Ρίχτερ στην Αττάλεια – Αισθητός και στο Καστελλόριζο

Χιλιάδες Παλαιστίνιοι με λευκές σημαίες στα χέρια εγκαταλείπουν τη Γάζα (Videos)

Κομισιόν: Ξεκινούν ενταξιακές διαπραγματεύσεις με Ουκρανία και Μολδαβία- Iστορική ημέρα, λέει η φον ντερ Λάιεν