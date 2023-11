Συναγερμός σήμανε το απόγευμα της Παρασκευής (17/11) σε ψυχιατρείο του Νιου Χαμσάιρ στις ΗΠΑ όπου ένας άνδρας άνοιξε πυρ εναντίον πολλών ανθρώπων.

Σύμφωνα με αμερικανικά ΜΜΕ, υπάρχουν αναφορές για «πολλά θύματα», ωστόσο οι αρχές δεν έχουν ανακοινώσει ούτε τον αριθμό, ούτε έχουν διευκρινίσει αν πρόκειται για νεκρούς ή τραυματίες, την ώρα που ο ύποπτος έχει εξουδετερωθεί.

Troopers are currently investigating a shooting at New Hampshire State Hospital in Concord. There are multiple victims.



Additional updates will be released when available. pic.twitter.com/PSsZNrDZWb