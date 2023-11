Καλιφόρνια: Κακοποιούσε σεξουαλικά τα παιδιά που φρόντιζε – Ποινή φυλάκισης 700 ετών

Ένοχος για 34 κακουργήματα κρίθηκε 34χρονος άνδρας που κακοποιούσε ανήλικα παιδιά και καταδικάστηκε σε 700 χρόνια φυλάκισης, από δικαστήριο της Καλιφόρνια.

Ο Matthew Zakrzewski διέπραξε τα εγκλήματά του σε βάρος παιδιών ηλικίας από 2 έως 12 ετών, από τον Ιανουάριο του 2014 έως τον Μάιο του 2019.

Όλα τα θύματά του ήταν παιδιά για τα οποία είχε προσληφθεί από τις οικογένειές τους για να τα προσέχει.

Matthew Zakrzewski sentenced to 707 Years in prison for Video himself molesting 16 boys aged 2 to 14 😭😭😭 pic.twitter.com/dL8DroiZnD