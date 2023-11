Κίτρινος συναγερμός στο Μεξικό: Εξερράγη το ηφαίστειο Ποποκατέπετλ (Video)

Το ηφαίστειο Ποποκατέπετλ στο Μεξικό εξερράγη σήμερα Κυριακή το μεσημέρι και οι εικόνες που κυκλοφορούν στα social media από τις τοπικές κάμερες παρακολούθησης είναι άκρως εντυπωσιακές!

Οι Αρχές του Μεξικού σήμαναν κίτρινο συναγερμό μετά την έκρηξη του ηφαιστείου στην κορυφή του βουνού Ποποκατέπετλ και απομακρύνουν τους πολίτες από τις κοντινές περιοχές. Σημειώνεται ότι βρίσκεται μεταξύ των πολιτειών Πουέμπλα, Μορέλος και Πολιτεία του Μεξικού.

Καπνός και τέφρα άρχισαν να αναδύονται από το ηφαίστειο από την περασμένη Παρασκευή, με τις Αρχές του Μεξικού να προειδοποιούν τους πολίτες και τους τουρίστες να μην πλησιάζουν την περιοχή, καθώς βρίσκεται κοντά σε μέρη των Αζτέκων.

Άλλωστε, το ηφαίστειο έχει πάρει το όνομά του από τη γλώσσα των Αζτέκων, τη Νάουατλ, το οποίο σημαίνει «το βουνό που καπνίζει».

Πράγματι, είναι ένα από τα πιο ενεργά ηφαίστεια παγκοσμίως, αφού έχει εκραγεί 15 φορές από το 1519. Το ηφαίστειο ήταν ανενεργό για σχεδόν μισό αιώνα, αλλά το 1991 η ηφαιστειακή δραστηριότητα αυξήθηκε και από το 1993 καπνός βγαίνει μέσα από το ηφαίστειο σχεδόν καθημερινά.

Το 1994 και το 2000 οι περιοχές γύρω από το ηφαίστειο εκκενώθηκαν. Η έκρηξη του 2000 ήταν η ισχυρότερη των τελευταίων 1.200 ετών.

Το Ποποκατέπετλ βρίσκεται 70 χιλιόμετρα μακριά από την Πόλη του Μεξικού, από την οποία είναι ορατό ανάλογα με τις ατμοσφαιρικές συνθήκες. Με ύψος 5.426 μέτρα είναι η δεύτερη ψηλότερη κορυφή του Μεξικού μετά το πίκο ντε Ορισάμπα (5.636 μέτρα) ενώ μέχρι πρόσφατα ήταν μια από τις 3 κορυφές στο Μεξικό στις οποίες υπήρχαν παγετώνες.

