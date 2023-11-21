search
ΣΑΒΒΑΤΟ 09.08.2025 21:02
search
MENU CLOSE
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web TΟ ΠΟΝΤΙΚΙ WEB

21.11.2023 18:36

Επίσκεψη Παπασταύρου στον Μπελέρη στις φυλακές Δυρραχίου – «Να αποκατασταθεί η δημοκρατική κανονικότητα στη Χειμάρρα»

21.11.2023 18:36
papastavrou

Τον Φρέντι Μπελέρη που κρατείται στις φυλακές Δυρραχίου επισκέφθηκε ο Σταύρος Παπασταύρου, υπουργός Επικρατείας.

Σύμφωνα με το himara.gr, o κ. Παπασταύρου προσερχόμενος στο σωφρονιστικό κατάστημα προκειμένου να συναντήσει τον εκλεγμένο δήμαρχο Χειμάρρας, δήλωσε:

«Βρίσκομαι εδώ για να επισκεφθώ τον δήμαρχο Χειμάρρας που βρίσκεται προφυλακισμένος εδώ και επτά μήνες. Οι στιγμές είναι δύσκολες, γι’ αυτό ήθελα να βρίσκομαι εδώ.

Δυστυχώς στη Χειμάρρα η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας δεν έχει εφαρμοστεί ακόμη. Είναι ο μόνος δήμος σε όλη την Ευρώπη όπου ο καταψηφισμένος δήμαρχος συνεχίζει να ασκεί εξουσία, ενώ ο εκλεγμένος δήμαρχος στερείται του δημοκρατικού του δικαιώματος να ορκιστεί. Συμπαραστεκόμαστε στο Φρέντη Μπελέρη και στο δικαίωμά του για μια δίκαιη δίκη που συνεχίζεται αύριο.

Θέλουμε το τεκμήριο της αθωότητάς του να γίνει απόλυτα σεβαστό από την αλβανική δικαιοσύνη. Πρέπει επιτέλους να βρεθεί μια δίκαιη λύση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού κεκτημένου, του κράτους δικαίου και της αρχής καλής γειτονίας έτσι ώστε να αποκατασταθεί η δημοκρατική κανονικότητα στη Χειμάρρα.» 

Διαβάστε επίσης:

Ολλανδία: Ένα δηλητηριώδες φίδι μάμπα το έσκασε και κυκλοφορεί στην πόλη Τίλμπουργκ

Χωρίς αστερίσκους πέρασε ο προϋπολογισμός του 2024 την αξιολόγηση της Κομισιόν – Εύσημα σε Ελλάδα

Μιλέι προς Λονδίνο: Θα πάρω πίσω τα νησιά Φώκλαντ, είναι αδιαπραγμάτευτο

google_news_icon

Ακολουθήστε το topontiki.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν.

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

ΕΙΔΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΦΙΛΗ
tsikinio1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός: Φιλική νίκη επί της Ουνιόν Βερολίνου με γκολάρα Τσικίνιο

fotia keratea 112- new
ΕΛΛΑΔΑ

Κερατέα: Συλλήψεις 2 υπαλλήλων της ΔΕΔΔΗΕ για τη φωτιά – Αναζητείται διευθυντικό στέλεχος του τοπικού παραρτήματος

pyrosvestiki_2307_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Σαμοθράκη: Επιχειρούν εναέρια μέσα – Ήχησε το 112

trump_putin_1707_1920-1080_new
ΚΟΣΜΟΣ

Συνάντηση Πούτιν-Τραμπ: Γιατί το τετ-α-τετ στην Αλάσκα θεωρείται «πρώτη νίκη» για τον Ρώσο πρόεδρο – Ανάλυση του Sky News

paralia-halkidiki
ΕΛΛΑΔΑ

Χαλκιδική: Απαγόρευση κυκλοφορίας και την Κυριακή λόγω υψηλού κινδύνου πυρκαγιάς

Δείτε όλες τις ειδήσεις
PODCAST PAPPA SITE 09.08
PODCASTS

Podcast - Ιωάννα Παππά («Ηλέκτρα»): «Δυστυχία να έχεις παιδιά, ποτέ δεν τα μισείς ό,τι κακό κι αν σου έκαναν»

ethniki-new
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Εθνική Ομάδα Μπάσκετ: Το… περίεργο κλίμα στο εσωτερικό, οι αδικαιολόγητες απουσίες, η σιωπή της ΕΟΚ και το σφάλμα του προέδρου

titanikos-new
ΣΙΝΕΜΑ

«Τιτανικός»: H σκηνή που «κόπηκε» από την ταινία ήταν ίσως η πιο ερωτική (Video)

lena-samara-1
ΕΛΛΑΔΑ

Οικογένεια Σαμαρά: Δωρεές σε ιδρύματα αντί στεφάνων ζητά η οικογένεια Σαμαρά - «Αυτό θα ήθελε η Λένα μας»

xalkidiki-new
ΕΛΛΑΔΑ

Ανησυχία για την τουριστική μείωση στη Χαλκιδική: Πτώση που αγγίζει το 10% - Λιγότεροι Έλληνες, μικρότερα έσοδα

Δείτε όλες τις ειδήσεις

Το topontiki.gr σέβεται όλες τις απόψεις, αλλά διατηρεί το δικαίωμά του να μην αναρτά υβριστικά σχόλια και διαφημίσεις. Οι χρήστες που παραβιάζουν τους κανόνες συμπεριφοράς θα αποκλείονται. Τα σχόλια απηχούν αποκλειστικά τις απόψεις των αναγνωστών.

ΣΑΒΒΑΤΟ 09.08.2025 20:57
tsikinio1
ΑΘΛΗΤΙΚΑ

Ολυμπιακός: Φιλική νίκη επί της Ουνιόν Βερολίνου με γκολάρα Τσικίνιο

fotia keratea 112- new
ΕΛΛΑΔΑ

Κερατέα: Συλλήψεις 2 υπαλλήλων της ΔΕΔΔΗΕ για τη φωτιά – Αναζητείται διευθυντικό στέλεχος του τοπικού παραρτήματος

pyrosvestiki_2307_1920-1080_new
ΕΛΛΑΔΑ

Φωτιά στη Σαμοθράκη: Επιχειρούν εναέρια μέσα – Ήχησε το 112

1 / 3