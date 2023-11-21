Επίσκεψη Παπασταύρου στον Μπελέρη στις φυλακές Δυρραχίου – «Να αποκατασταθεί η δημοκρατική κανονικότητα στη Χειμάρρα»

Τον Φρέντι Μπελέρη που κρατείται στις φυλακές Δυρραχίου επισκέφθηκε ο Σταύρος Παπασταύρου, υπουργός Επικρατείας.

Σύμφωνα με το himara.gr, o κ. Παπασταύρου προσερχόμενος στο σωφρονιστικό κατάστημα προκειμένου να συναντήσει τον εκλεγμένο δήμαρχο Χειμάρρας, δήλωσε:

«Βρίσκομαι εδώ για να επισκεφθώ τον δήμαρχο Χειμάρρας που βρίσκεται προφυλακισμένος εδώ και επτά μήνες. Οι στιγμές είναι δύσκολες, γι’ αυτό ήθελα να βρίσκομαι εδώ.

Δυστυχώς στη Χειμάρρα η αρχή της λαϊκής κυριαρχίας δεν έχει εφαρμοστεί ακόμη. Είναι ο μόνος δήμος σε όλη την Ευρώπη όπου ο καταψηφισμένος δήμαρχος συνεχίζει να ασκεί εξουσία, ενώ ο εκλεγμένος δήμαρχος στερείται του δημοκρατικού του δικαιώματος να ορκιστεί. Συμπαραστεκόμαστε στο Φρέντη Μπελέρη και στο δικαίωμά του για μια δίκαιη δίκη που συνεχίζεται αύριο.

Θέλουμε το τεκμήριο της αθωότητάς του να γίνει απόλυτα σεβαστό από την αλβανική δικαιοσύνη. Πρέπει επιτέλους να βρεθεί μια δίκαιη λύση στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού κεκτημένου, του κράτους δικαίου και της αρχής καλής γειτονίας έτσι ώστε να αποκατασταθεί η δημοκρατική κανονικότητα στη Χειμάρρα.»

