Πακιστάν: Τουλάχιστον 11 νεκροί από πυρκαγιά σε εμπορικό κέντρο (Video)

Τουλάχιστον 11 άνθρωποι σκοτώθηκαν και 35 τραυματίστηκαν σήμερα σε μια πυρκαγιά που κατέστρεψε μερικώς εμπορικό κέντρο στο Καράτσι, ανέφεραν αξιωματούχοι στην οικονομική πρωτεύουσα του Πακιστάν.

«Οι διασώστες μας ανέσυραν 11 πτώματα» από τα χαλάσματα, τόνισε στο Γαλλικό Πρακτορείο ο Σαχίντ Χουσεΐν, εκπρόσωπος της οργάνωσης Chippa, που είναι αρμόδια για τις υπηρεσίες διάσωσης.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι 35 άνθρωποι έχουν τραυματιστεί, εκ των οποίων οι επτά σοβαρά. «Τουλάχιστον 40 άνθρωποι διασώθηκαν», είπε.

🔴At Least 11 Dead in Pakistan Shopping Mall Blaze



A deadly fire tore through a shopping mall in the southern Pakistani city of Karachi, killing at least eleven people, officials and local media said.



The fire brigade rescued around 50 people but more remained inside the… pic.twitter.com/5CQVdLUVDy