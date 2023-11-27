Ο Κριστιάνο Ρονάλντο θέτει υποψηφιότητα για το βραβείο Fair Play της χρονιάς, καθώς ενώ κέρδισε πέναλτι, αρνήθηκε πως έγινε παράβαση, κάνοντας νόημα προς τον διαιτητή.

Ο Πορτογάλος σούπερ σταρ κέρδισε πέναλτι στην αναμέτρηση της Αλ Νασρ με την Περσέπολις για το ασιατικό Champions League αλλά έσπευσε στον διαιτητή για να του πει ότι δεν υπήρξε παράβαση.

Αρχικά ο διαιτητής δεν ανακάλεσε την απόφασή του περιμένοντας το VAR που εν τέλει επιβεβαίωσε πως δεν υπήρξε παράβαση.

Cristiano Ronaldo, Persepolis maçında kendisine çalınan penaltıda hakemin yanına giderek 'karar yanlış, penaltı değil' diyerek penaltıyı iptal ettirdi.



