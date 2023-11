Σύμφωνα με πλήθος δημοσιευμάτων από έγκυρα Μέσα όπως η «Telegraph» και η «AS», η IFAB, το όργανο που αποφασίζει για τους κανόνες του ποδοσφαίρου, σκέφτεται σοβαρά να ξεκινήσει δοκιμές για έναν νέο κανονισμό, ο οποίος μπορεί να αλλάξει εντελώς τη φύση του αθλήματος.

Συγκεκριμένα, η εν λόγω ριζοσπαστική κίνηση είναι η υιοθέτηση μιας… πορτοκαλί κάρτας. Μιας ενδιάμεσης, δηλαδή, κάρτας, η οποία θα επιφέρει την αποβολή ενός παίκτη για μικρό χρονικό διάστημα (10 λεπτά) από τον αγώνα, όπως γίνεται στο πόλο ή στο ράγκμπι.

Μάλιστα, είναι πιθανό το ενδεχόμενο να δοκιμαστεί αυτή η πρωτοτυπία σε κορυφαίο επίπεδο, όπως η Premier League, από τη νέα σεζόν.

Η κάρτα αυτή θα αφορά κυρίως διαμαρτυρίες προς τους διαιτητές αλλά και τακτικά φάουλ για την ανακοπή αντεπίθεσης.

Παράλληλα, όπως τονίζουν τα διάφορα δημοσιεύματα, εξετάζονται και άλλες καινοτομίες, όπως η φορητή κάμερα την οποία θα έχουν πάνω τους οι διαιτητές, στα πλαίσια της αποθάρρυνσης της αρνητικής συμπεριφοράς εκ μέρους των παικτών.

