Το θρυλικό ροκ συγκρότημα Kiss έκλεισε 50 χρόνια live εμφανίσεων με μια τεράστια σε πλήθος και πάθος συναυλία στο Madison Square Garden της Νέας Υόρκης και στο τέλος της συναυλίας ανακοίνωσαν ότι δεν θα επανεμφανιστούν μπροστά στο κοινό τους.

Αλλά οι φίλοι των Kiss θα μπορούν να τους βλέπουν επί σκηνής, αφού θα γίνει η πρώτη αμερικανική μπάντα που στο εξής θα κάνει virtual εμφανίσεις, ως ψηφιακά avatars.

Το βράδυ του Σαββάτου ήταν κυριολεκτικά «The End of the Road» για τους Kiss – όπως ακριβώς και η ονομασία της τελευταίας σειράς live εμφανίσεων. Ωστόσο αυτό δεν είναι καθόλου το τέλος για τους Kiss, που βρήκαν τρόπο να εξασφαλίσουν την ψηφιακή αθανασία μέσω των avatars.

Στο κλείσιμο της συναυλίας στη Νέα Υόρκη, οι Paul Stanley και Gene Simmons – που είναι από τα ιδρυτικά μέλη του γκρουπ – μαζί με τον κιθαρίστα Tommy Thayer και τον ντράμερ Eric Singer, κατέβηκαν από την σκηνή και παρουσίασαν τα ψηφιακά avatars.

Οι ψηφιακοί Kiss έκαναν μάλιστα και την πρώτη εμφάνισή τους παίζοντας το καταπληκτικό «God Gave Rock and Roll to You».

Η νέα τεχνολογία χρησιμοποιήθηκε έτσι για να ανοίξει ένα νέο κεφάλαιο στην ιστορία της ροκ μουσικής σκηνής.

Τα avatars δημιουργήθηκαν από την εταιρία των ειδικών εφέ του Τζορτζ Λούκας – Industrial Light & Magic, σε συνεργασία με την Pophouse Entertainment Group, στην οποία συνιδρυτής είναι ο Björn Ulvaeus των ΑΒΒΑ.

ΟΙ δύο εταιρίες είχαν συνεργαστεί και στο σόου των ΑΒΒΑ στο Λονδίνο, με τον τίτλο «ABBA Voyage», όπου οι φίλοι του σουηδικού γκρουπ είδαν ένα ολόκληρο κονσέρτο με τα ψηφιακά avatars του ιστορικού κουαρτέτου.

Ο Per Sundin, CEO της Pophouse Entertainment, δήλωσε ότι η νέα τεχνολογία επιτρέπει στους Kiss να συνεχίσουν τον μύθο τους «μέχρι την αιωνιότητα» και πρόσθεσε ότι «οι Kiss μπορούν από δω και πέρα να δίνουν συναυλία σε τρεις πόλεις, σε τρεις διαφορετικές ηπείρους, το ίδιο βράδυ».

Πάντως οι φίλοι των Kiss που έχασαν την ιστορική συναυλία στο Madison Square Garden, δεν έχουν παρά να μείνουν συντονισμένοι με τον ηλεκτρικό ήχο της μπάντας, που είναι πολύ πιθανό σύντομα να επανεμφανιστεί με την ψηφιακή εκδοχή της.

Today, A New Era Begins. #KISSARMY, the end is only the beginning!



KISS have been immortalized and reborn as avatars to rock forever. #KISSNEWERA



WATCH NOW https://t.co/Khudwx7cud pic.twitter.com/2jz7OOmKTj — KISS (@kiss) December 3, 2023

