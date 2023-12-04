search
ΚΟΣΜΟΣ

Tο Ποντίκι Web

04.12.2023 18:10

Ο… οδηγός της χρονιάς βρίσκεται στη Βρετανία: Κόπηκε 59 φορές στις εξετάσεις για δίπλωμα οδήγησης

04.12.2023 18:10
drivers-license-7385051_1280
Photo: Pixabay

59 φορές κόπηκε στα σήματα υποψήφιος οδηγός στη Βρετανία, ωστόσο, έλαβε τα εύσημα για την αφοσίωσή του.

Ο υποψήφιος οδηγός, του οποίου τα στοιχεία δεν δόθηκαν στη δημοσιότητα, ξόδεψε 1.380 λίρες και περίπου 60 ώρες, προκειμένου να περάσει, σε εξεταστικό κέντρο στο Ρέντιτς.

Μάλιστα, έσπασε το ρεκόρ αποτυχημένων προσπαθειών, ξεπερνώντας έναν άλλο Βρετανό υποψήφιο οδηγό στο Χαλ, που απέτυχε 57 φορές στις εξετάσεις. Σύμφωνα με το BBC, σε δήλωσή του τόνισε ότι «η επανάληψη είναι το κλειδί της επιτυχίας».

Στη Βρετανία, οι υποψήφιοι οδηγοί πρέπει να περάσουν τη θεωρία πριν κλείσουν πρακτική εξέταση οδήγησης.

Η Camilla Benitz, διευθύνουσα σύμβουλος της AA Driving School, η οποία έχει λανσάρει μια εφαρμογή αναθεώρησης που βοηθά τους εκπαιδευόμενους να προετοιμαστούν για την εξέταση, δήλωσε: «Δεν υπάρχει καμία αμφιβολία ότι πρόκειται για μια δύσκολη εξέταση και η δέσμευση αυτών των μαθητών να περάσουν είναι εκπληκτική. Είναι αρκετά εύκολο να υποτιμήσει κανείς τη θεωρητική εξέταση», είπε τονίζοντας τη σημασία της επανάληψης.

Τα στοιχεία του υπουργείου Μεταφορών της Βρετανίας, δείχνουν ότι το ποσοστό επιτυχίας στις θεωρητικές εξετάσεις έχει μειωθεί από 65% το οικονομικό έτος 2007-2008 σε 44% το 2022-2023.

