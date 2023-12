Novachristmas: Κινηματογραφικό υπερθέαμα με το κανάλι των Χριστουγέννων για όλη την οικογένεια με 45 ταινίες για 21 ημέρες!

Η Nova, μέλος της United Group, του κορυφαίου παρόχου τηλεπικοινωνιών και media στη Νοτιανατολική Ευρώπη, δίνει την ευκαιρία σε όλους να μπουν για τα καλά στο πνεύμα των Χριστουγέννων, από την Παρασκευή 15 Δεκεμβρίου έως και την Πέμπτη 4 Ιανουαρίου 2024, μέσα από το κανάλι Novachristmas! 45 οικογενειακές ταινίες θα κρατήσουν συντροφιά σε όλη την οικογένεια με τρεις ταινίες back to back καθημερινά. Στις 18:35 θα προβάλλονται ταινίες κινουμένων σχεδίων, στις 20:15 θα μεταδίδονται οικογενειακές ταινίες ενώ στις 22:10 είναι η ώρα για Χριστουγεννιάτικες αγαπημένες ταινίες!

Η Nova πιστεύει πως «όλοι έχουμε έναν Άγιο Βασίλη μέσα μας» και πρώτη αυτή κάνει ένα μοναδικό δώρο σε όλους. Από τις 10 Δεκεμβρίου έως τις 10 Ιανουαρίου προσφέρει εντελώς δωρεάν πρόσβαση σε ολόκληρη την Ελλάδα, στο πλούσιο και συναρπαστικό περιεχόμενο της ΕΟΝ! Η διαδικασία είναι πολύ απλή! Όσοι ενδιαφέρονται, το μόνο που έχουν να κάνουν είναι να μπουν στο eon.nova.gr, να αποκτήσουν τον δικό τους κωδικό και να παρακολουθήσουν όλο το πλούσιο περιεχόμενο από την ΕΟΝ, συμπεριλαμβανομένου και του pop up καναλιού Novachristmas.

18:35: Ώρα για ταινίες κινουμένων σχεδίων

Κάθε απόγευμα στις 18:35, οι μικροί μας φίλοι μπορούν να παρακολουθήσουν αγαπημένους παιδικούς ήρωες και μεταγλωττισμένες ταινίες κινουμένων σχεδίων, όπως: Το Αστέρι των Χριστουγέννων, Το τερατόσπιτο, The Swan Princess: A Fairytale Is Born, Εγώ, ο Απαισιότατος, Απόδραση από τον Πλανήτη Γη, Σρεκ 2, Σρεκ ο Τρίτος, Laura’s Star, Minions 2: Η Άνοδος του Γκρου, Ξενοδοχείο για Τέρατα 2, Marcel the Shell with Shoes On, Οι Ήρωες του Δάσους.

Shrek 2

20:15: Η στιγμή για οικογενειακές ταινίες

Στις 20:15, τρυφερές ιστορίες, ξεκαρδιστικές κωμωδίες και απίθανες περιπέτειες για όλη την οικογένεια. Οι συνδρομητές θα απολαύσουν: Ο Μύθος της Λίμνης, Λάιλ, ο Φίλος Μου ο Κροκόδειλος, Jumanji – Καλώς Ήρθατε στη Ζούγκλα, Χαμός στη ζούγκλα, Ματίλντα, Στα Πρόθυρα της Τρέλας, Κατασκήνωση με την Οικογένεια, Dakota, Zathura: Μια Περιπέτεια στο Διάστημα, Ο Mr. Bean Πάει Διακοπές, Κάπτεν Χουκ, Το Κορίτσι Μου, Οι Φλίνστοουνς, Johnny English, Τα Φτερουγίσματα, Annie (1982).

Annie

22:10: Η ώρα για Χριστουγεννιάτικες αγαπημένες ταινίες

Τέλος, στις 22:10 νιώστε τη ζεστασιά και τη μαγεία των ημερών με φανταστικές χριστουγεννιάτικες ταινίες: Haul Out the Holly, Three Wise Men and a Baby, A Christmas Cookie Catastrophe, A Magical Christmas Village, Christmas Jars, Christmas Movie Magic, A Royal Corgi Christmas, A Fabled Holiday, Ghosts of Christmas Always, Prancer: A Christmas Tale, Noel, Long Lost Christmas.

Prancer_A Christmas Tale

Three Wisemen and a baby

A Magical Christmas Village

A Christmas Cookie Catastrophe

A ROYAL CORGI CHRISTMAS

Haul Out The Holly

Long lost Christmas

Το κανάλι θα είναι στη θέση 200 στον ηλεκτρονικό οδηγό προγράμματος της Nova, με τη δυνατότητα ενεργοποίησης 7 ημερών Catch Up TV, ενώ θα είναι διαθέσιμο και On Demand κάτω από την ειδικά διαμορφωμένη κατηγορία στην πλατφόρμα ΕΟΝ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να δουν όλο το πλούσιο περιεχόμενο της Nova επιλέγοντας το πρόγραμμα ΕΟΝ ΤV ή το Συνδυαστικό Πρόγραμμα ΕΟΝ που τους ταιριάζει.