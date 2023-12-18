Δίψα για 1+1 | Δίψα για Βίκος Cola

Η ενέργεια, ο αυθορμητισμός και τα δώρα της Βίκος Cola πρωταγωνιστούν και φέτος στο χριστουγεννιάτικο τραπέζι. Όπως κάθε χρόνο, έτσι και φέτος η Βίκος Cola συνοδεύει την κάθε σας στιγμή, με την 1+1 προσφορά που έχετε αγαπήσει.

Η προσφορά ισχύει από τις 18/12 έως και τις 05/01 σε όλα τα συνεργαζόμενα καταστήματα.

Δείτε την καμπάνια

Δίψα για Χριστούγεννα

Δίψα για Βίκος Cola