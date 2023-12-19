search
19.12.2023 12:43

Καιρίδης «αδειάζει» Γεραπετρίτη για τη ροζ σημαία: «Θα πρέπει να κατανοούμε την ελευθερία της καλλιτεχνικής έκφρασης»

KAIIDIS NEW

Αποστάσεις από το υπουργό Εξωτερικών Γιώργο Γεραπετρίτη κράτησε ο υπουργός Μετανάστευσης και Ασύλου Δημητρης Καιρίδης.

Μιλώντας στο ραδιόφωνο των Παραπολιτικών (90.1) ρωτήθηκε ποια είναι η γνώμη του όσον αφορά την εντολή του κ. Γεραπετρίτη να κατέβει έργο τέχνης από το προξενείο μας στη Νέα Υόρκη.

Υπενθυμίζεται ότι ο υπουργός Εξωτερικών, Γιώργος Γεραπετρίτης, ζήτησε να αποσυρθεί άμεσα από την έκθεση του Γενικού Προξενείου της Ελλάδας στη Νέα Υόρκη, η ροζ ελληνική σημαία. Πρόκειται για μία έκθεση της Τζόρτζια Λάλε με το έργο «Ενοχή της Γειτονιάς», που πραγματεύεται τα φαινόμενα της γυναικοκτονίας και της ενδοοικογενειακής βίας.

Στην πραγματικότητα το έργο είναι μία ελληνική σημαία φτιαγμένη από σεντόνια, συμβολικά βαμμένη ροζ, για να αναδείξει ακριβώς το πρόβλημα που βιώνουν χιλιάδες γυναίκες, με την ενδοοικογενειακή.

Ο κ. Καιρίδης δήλωσε ότι «θα πρέπει να κατανοούμε την ελευθερία της καλλιτεχνικής έκφρασης και να μην τα συγχέουμε. Οι καλλιτέχνες έχουν μια ελευθερία και καλά την έχουνε».

