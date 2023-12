DW: Τι σημαίνει για την Ελλάδα η συμφωνία της ΕΕ για τη Μετανάστευση

Πολιτική συμφωνία για το Σύμφωνο για το Μεταναστευτικό και το Άσυλο επετεύχθη έπειτα από ολονύκτιες διαβουλεύσεις μεταξύ Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, Συμβουλίου και Κομισιόν.

Ειδικότερα, η ισπανική προεδρία αναφέρει με ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ: «Το Συμβούλιο και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πέτυχαν σημαντική πρόοδο στη μεταρρύθμιση για τη βελτίωση του συστήματος μετανάστευσης και ασύλου της ΕΕ. Επετεύχθη πολιτική συμφωνία για τους πέντε φακέλους του νέου Συμφώνου της ΕΕ για τη Μετανάστευση και το Άσυλο».

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, ο νέος κανονισμός διαχείρισης ασύλου και μετανάστευσης προβλέπει υποχρεωτική αλληλεγγύη για τις χώρες της ΕΕ που αναγνωρίζεται ότι βρίσκονται υπό μεταναστευτική πίεση. Συγκεκριμένα, για να αντιμετωπιστεί η ξαφνική αύξηση των αφίξεων, ο κανονισμός για την κρίση και την ανωτέρα βία θεσπίζει έναν μηχανισμό για τη διασφάλιση της αλληλεγγύης και τα μέτρα για την υποστήριξη των κρατών-μελών που αντιμετωπίζουν μεγάλη εισροή υπηκόων τρίτων χωρών που οδηγεί στην κατάρρευση του εθνικού συστήματος ασύλου.

Αναφορικά με την αλληλεγγύη που ενδιαφέρει ιδιαίτερα τις χώρες της λεγόμενης πρώτης γραμμής στην είσοδο μεταναστών, όπως η Ελλάδα, η νέα νομοθεσία προβλέπει ότι όταν ένα κράτος-μέλος αντιμετωπίζει μια κατάσταση κρίσης, μπορεί να ζητήσει εισφορές αλληλεγγύης από άλλες χώρες της ΕΕ. Αυτές οι συνεισφορές θα αφορούν είτε τη μετεγκατάσταση αιτούντων άσυλο από το πιεζόμενο κράτος-μέλος σε συνεισφέροντα κράτη-μέλη, είτε οικονομικές συνεισφορές ή άλλα εναλλακτικά μέτρα αλληλεγγύης, σύμφωνα με τη Deutsche Wellle.

Το κείμενο καθορίζει επίσης νέα κριτήρια σύμφωνα με τα οποία ένα κράτος-μέλος είναι υπεύθυνο για την εξέταση των αιτήσεων διεθνούς προστασίας (πρώην κανόνες του Δουβλίνου).

Τη συμφωνία χαιρέτισε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, σύμφωνα με την οποία το Σύμφωνο θα δώσει στην ΕΕ και στα κράτη-μέλη της τα εργαλεία να αντιδρούν γρήγορα σε καταστάσεις κρίσης.

