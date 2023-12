Επίσημη θέση σχετικά με την απόφαση του Δικαστηρίου της ΕΕ, σύμφωνα με την οποία η UEFA δεν μπορεί να διατηρεί μονοπώλιο στις ποδοσφαιρικές διοργανώσεις, πήρε η Ένωση Ευρωπαϊκών Ποδοσφαιρικών Ομοσπονδιών.

Όπως αναφέρει στην ανακοίνωσή της η UEFA, η δικαστική απόφαση δεν δικαιώνει την European Super League και κάνει σαφές ότι θα συνεχίσει ως η ευρωπαϊκή πυραμίδα να υπηρετεί τα συμφέροντα της κοινωνίας.

«Η UEFA παραμένει αποφασιστική στη δέσμευσή της να υποστηρίξει την ευρωπαϊκή πυραμίδα ποδοσφαίρου, διασφαλίζοντας ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί τα ευρύτερα συμφέροντα της κοινωνίας», αναφέρει.

«Ελπίζουμε ότι η πυραμίδα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου που βασίζεται στην αλληλεγγύη, την οποία οι οπαδοί και όλοι οι ενδιαφερόμενοι έχουν δηλώσει ως αναντικατάστατο πρότυπό τους, θα διαφυλαχθεί έναντι της απειλής απόσχισης από την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία», καταλήγει.

Αναλυτικά η ανακοίνωση της UEFA:

«Αυτή η απόφαση δεν υποδηλώνει έγκριση ή επικύρωση της λεγόμενης “Super League”. Υπογραμμίζει μάλλον ένα προϋπάρχον έλλειμμα εντός του πλαισίου προέγκρισης της UEFA, μια τεχνική πτυχή που έχει ήδη αναγνωριστεί και αντιμετωπιστεί τον Ιούνιο του 2022. Η UEFA είναι πεπεισμένη για την αξιοπιστία των νέων κανόνων της και συγκεκριμένα ότι συμμορφώνονται με όλους τους σχετικούς ευρωπαϊκούς νόμους και κανονισμούς.

Η UEFA παραμένει αποφασιστική στη δέσμευσή της να υποστηρίξει την ευρωπαϊκή πυραμίδα ποδοσφαίρου, διασφαλίζοντας ότι θα συνεχίσει να υπηρετεί τα ευρύτερα συμφέροντα της κοινωνίας. Θα συνεχίσουμε να διαμορφώνουμε το ευρωπαϊκό αθλητικό μοντέλο συλλογικά με εθνικές ομοσπονδίες, πρωταθλήματα, συλλόγους, φιλάθλους, παίκτες, προπονητές, θεσμικά όργανα της ΕΕ, κυβερνήσεις και εταίρους.

Ελπίζουμε ότι η πυραμίδα του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου που βασίζεται στην αλληλεγγύη, την οποία οι οπαδοί και όλοι οι ενδιαφερόμενοι έχουν δηλώσει ως αναντικατάστατο πρότυπό τους, θα διαφυλαχθεί έναντι της απειλής απόσχισης από την ευρωπαϊκή και εθνική νομοθεσία».

Αξίζει να σημειωθεί ότι λίγη ώρα μετά την ανακοίνωση της απόφασης, ο CEO της εταιρείας «A22» Μπερντ Ράιχαρτ, η οποία εκπροσωπεί τη European Super League, γνωστοποίησε πως οι αγώνες της Λίγκας θα μεταδίδονται δωρεάν.

«Για τους φιλάθλους: Προτείνουμε τη δωρεάν παρακολούθηση όλων των αγώνων της European Super League, ενώ αναφορικά για τις ομάδες: Τα έσοδα κι οι δαπάνες αλληλοϋποστήριξης θα είναι εγγυημένα», έγραψε χαρακτηριστικά.

„We have won the #RightToCompete. The UEFA-monopoly is over. Football is FREE. Clubs are now free from the threat of sanction AND free to determine their own futures”, our CEO Bernd Reichart comments the CJEU decision. 1/4